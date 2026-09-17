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17 сентября, 03:57

Политика

Трамп заявил, что украинский конфликт близок к завершению

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп заявил, что американская сторона активно работает над урегулированием конфликта между Россией и Украиной. По его словам, скоро он подойдет к завершению, передает РИА Новости.

Выступая на митинге сторонников в штате Северная Каролина, Трамп подчеркнул, что Вашингтон прилагает значительные усилия для достижения договоренностей между Москвой и Киевом. Он отметил, что ему удалось завершить восемь войн, однако конфликт между Россией и Украиной оказался самым сложным, что, по его мнению, связано с личной неприязнью лидеров двух стран друг к другу.

Американский президент также указал, что украинский конфликт приводит к повышению цен на дизельное топливо в США. Однако глава Белого дома пообещал, что ситуация вскоре разрешится.

Ранее Трамп заявил, что директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джон Рэтклифф осведомлен обо всех аспектах переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине. При этом глава Белого дома подчеркнул, что спецпосланник США Стив Уиткофф и его зять Джаред Кушнер также успешно справляются с обязанностями переговорщиков.

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