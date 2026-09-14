Трамп заявил, что глава ЦРУ вовлечен во все процессы переговоров по Украине

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Президент США Дональд Трамп заявил, что директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джон Рэтклифф осведомлен обо всех аспектах переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

"Рэтклифф проделывает отличную работу. Он вовлечен во все", – отметил Трамп в разговоре с журналистами.

При этом глава Белого дома подчеркнул, что спецпосланник США Стив Уиткофф и его зять Джаред Кушнер также успешно справляются с обязанностями переговорщиков. В качестве примера Трамп привел урегулирование ситуации в секторе Газа.

В конце августа с военной базы Эндрюс в Москву прилетел военно‑транспортный Boeing C‑17 Globemaster III ВВС США. На борту находился Рэтклифф, прибывший для проведения "ряда встреч".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что визит связан с "контактами между спецслужбами" и о влиянии этих контактов на выход из кризиса в отношениях с США говорить еще рано.

Ранее Кушнер заявил, что самым сложным вопросом на переговорах по Украине остается территориальный. Именно по этому вопросу позиции сторон по-прежнему расходятся. Вместе с тем Вашингтон считает Москву и Киев приверженными поиску путей выхода из конфликта.

Политик также отметил, что у американской стороны теперь есть понимание, "каковы будут следующие шаги" в урегулировании конфликта. Кушнер рассчитывает, что они будут объявлены уже в ближайшие недели.

Между тем в офисе украинского президента заявили о подготовке Киева к новому раунду мирных переговоров, который может пройти в октябре. При этом украинские власти не стали уточнять место возможных переговоров.