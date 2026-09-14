В Москве утвердили хранителей ключа расшифрования электронного голосования

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На заседании Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве, которое состоялось 14 сентября, подвели итоги формирования Корпуса наблюдателей, оценили готовность избирательных комиссий и провели процедуру разделения ключа расшифрования электронного голосования. Об этом сообщили в Общественном штабе.

Руководитель Штаба, председатель Общественной палаты Москвы Вадим Ковалев рассказал, что в Корпус наблюдателей в этом году вошли более 13 тысяч человек. Все они прошли специальное обучение, на котором изучили основы избирательного законодательства и разобрали конкретные ситуации на практике.

По словам Ковалева, за годы работы столичного Общественного штаба сформировался московский стандарт наблюдения, который стал эталоном для других регионов страны. Он отметил, что можно с уверенностью сказать: этот стандарт сформировался во многом благодаря работе общественных наблюдателей, находящихся на всех избирательных участках столицы в часы работы УИКов, а также ведущих круглосуточное видеонаблюдение из Штаба.

Председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова заявила, что комиссии полностью готовы к выборам, назначенным на 18–20 сентября 2026 года. Масштабное тестирование всей инфраструктуры проведено, включая участки в местах притяжения горожан. Обучение членов участковых комиссий завершено.

Как подчеркнула Кириллова, избирателям гарантируется равный доступ к любому формату волеизъявления, будь то онлайн, терминал электронного голосования или бумажный бюллетень. Главное для них – чтобы каждый голос был учтен, а процедура волеизъявления оставалась абсолютно легитимной и прозрачной.

Начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов Правительства Москвы Артем Костырко напомнил: для голосования создается пара ключей – шифрования и расшифрования. При попадании в блокчейн ключ шифрования преобразует голоса избирателей в набор символов. Ключа расшифрования традиционно делится на пять частей.

"Узнать промежуточные итоги голосования до окончания выборов и соединения ключа расшифрования невозможно", – отметил Костырко.

По итогам голосования хранителями частей ключа определены: руководитель Общественного штаба Вадим Ковалев, заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут, председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников, председатель Совета муниципальных образований города Москвы Владимир Дудочкин и член Центральной избирательной комиссии России Людмила Маркина.

Голосование на выборах депутатов Госдумы девятого созыва продлится три дня – с 18 по 20 сентября. Сами выборы назначены на 20 сентября. Москвичи смогут отдать голоса онлайн или на избирательных участках.

