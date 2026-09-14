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14 сентября, 10:59

Политика

Захарова назвала Латвию обслугой ЕС после закрытия завода из-за санкций против РФ

Фото: Москва 24/Никита Симонов​

Латвия стала обслугой Евросоюза (ЕС) и потеряла свою промышленность, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с РИА Новости. Так она прокомментировала ликвидацию латышского завода Rebir из-за санкций против РФ.

"Все, кто выбрал "европейские ценности", стал обслугой Евросоюза, утратив свою промышленность, с/х, образование и суверенитет", – подчеркнула дипломат.

Предприятие, производящее электроинструменты, из-за санкций лишилось основного рынка сбыта – России и Белоруссии. Завод хотел найти другие экспортные пути через Турцию и Казахстан, но эти идеи не увенчались успехом. Освоение западного рынка также не удалось из-за недостатка оборотных средств.

Акционеры заявили, что не видят у производства перспектив в будущем. При этом у завода нет убытков и налоговой задолженности. Rebir работал почти 60 лет.

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