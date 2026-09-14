Памфилова заявила, что пропускающие дебаты кандидаты могут проиграть выборы

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Кандидаты в депутаты, которые пренебрегают участием в предвыборных дебатах, могут лишиться поддержки избирателей. Об этом заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова в интервью "НЬЮМ ТАСС" на полях Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге.

Она отметила, что отсутствие народной поддержки станет для таких кандидатов "хорошим щелчком по носу". По словам Памфиловой, человек не может быть депутатом, если он не пользуется возможностью представить свою программу.

При этом, добавила глава ЦИК, из-за неявки участников не состоялось совсем небольшое количество дебатов. Организаторы уже обратили внимание на поведение непришедших.

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва назначены на 20 сентября. Голосование пройдет в течение трех дней – с 18 по 20 сентября. Москвичи смогут отдать свои голоса как онлайн, так и на избирательных участках.