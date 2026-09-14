Юрист Георгиева: навязывание чаевых грозит ресторану штрафом до 50 тыс руб

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Потребитель может отказаться от навязанных чаевых и пожаловаться в Роспотребнадзор. Об этом в разговоре с Москвой 24 напомнила юрист Алла Георгиева.

Ранее глава компании "Платформа ОФД" Дмитрий Батюшенков рассказал РИА Новости, что в 2026 году россияне стали чаще оставлять чаевые. Однако бывают случаи, когда такое дополнительное поощрение становится не добровольным, а навязанным, отметила Георгиева.

"Например, тот же ресторан может включить в общий счет строку с чаевыми. Однако такие действия неправомерны, потому что закон "О защите прав потребителей" обязывает продавца заранее предоставлять полную информацию о товаре и услуге, включая цену на них. Так что, неожиданно получив чек, который дороже на сумму вознаграждения, можно просто оплатить только заказанные блюда", – отметила эксперт.

В этом случае любые попытки заведения как-то надавить на потребителя, обязать оплатить полную сумму вместе с чаевыми будут вне закона.





Алла Георгиева юрист Исполнитель может сослаться на то, что устно информировал гостя о том, что цена за услугу включает еще и сумму чаевых, либо на то, что, например, у входа в заведение висит объявление с данной информацией. Однако доказать, что сообщение действительно было и с ним согласились или посетители заметили и прочитали письменную информацию, окажется очень сложно.

При этом обязанность доказывать наличие согласия потребителя на оплату дополнительных услуг лежит именно на исполнителе, подчеркнула юрист.

Ситуация, когда посетитель все же оплатил счет вместе с чаевыми и только после этого заметил дополнительную строку в чеке, выглядит так, что он согласился с выставленными ему условиями. Однако и в этом случае можно попытаться вернуть разницу, если он счел это навязанным сервисом, считает Георгиева.

"Для начала все же советую просто пообщаться с администрацией заведения и объяснить, что не заметили сразу дополнительную строку и хотелось бы получить лишнюю сумму обратно на счет. Если навстречу идти отказываются, надо сделать письменную претензию, обязательно указав в ней номер карты, на которую следует перевести деньги", – пояснила Георгиева.





Алла Георгиева юрист Документ следует составить в двух экземплярах: один передать администрации заведения, а на втором попросить исполнителя оставить подпись о вручении и забрать себе.

Если требование не удовлетворяется в течение 10 дней, надо идти в суд. Также стоит написать жалобу в Роспотребнадзор, который может привлечь заведение к ответственности по статье об обмане потребителей (14.7 КоАП РФ). Она предусматривает штраф для юридических лиц в размере от 20 до 50 тысяч рублей, заключила Георгиева.

Ранее адвокат Виталий Ульяненко рассказал, что сотрудники магазина не имеют права запрещать покупателям фотографировать товары и ценники в торговом зале. Это противоречит общим правилам продажи товаров по договору розничной купли-продажи, прописанным в постановлении правительства РФ от 31.12.2020 № 2463.