Юрист Георгиева: навязывание чаевых грозит ресторану штрафом до 50 тыс руб

14 сентября, 16:09Общество
Фото: depositphotos/pressmaster
Потребитель может отказаться от навязанных чаевых и пожаловаться в Роспотребнадзор. Об этом в разговоре с Москвой 24 напомнила юрист Алла Георгиева.
Ранее глава компании "Платформа ОФД" Дмитрий Батюшенков рассказал РИА Новости, что в 2026 году россияне стали чаще оставлять чаевые. Однако бывают случаи, когда такое дополнительное поощрение становится не добровольным, а навязанным, отметила Георгиева.
"Например, тот же ресторан может включить в общий счет строку с чаевыми. Однако такие действия неправомерны, потому что закон "О защите прав потребителей" обязывает продавца заранее предоставлять полную информацию о товаре и услуге, включая цену на них. Так что, неожиданно получив чек, который дороже на сумму вознаграждения, можно просто оплатить только заказанные блюда", – отметила эксперт.
В этом случае любые попытки заведения как-то надавить на потребителя, обязать оплатить полную сумму вместе с чаевыми будут вне закона.
При этом обязанность доказывать наличие согласия потребителя на оплату дополнительных услуг лежит именно на исполнителе, подчеркнула юрист.
Ситуация, когда посетитель все же оплатил счет вместе с чаевыми и только после этого заметил дополнительную строку в чеке, выглядит так, что он согласился с выставленными ему условиями. Однако и в этом случае можно попытаться вернуть разницу, если он счел это навязанным сервисом, считает Георгиева.
"Для начала все же советую просто пообщаться с администрацией заведения и объяснить, что не заметили сразу дополнительную строку и хотелось бы получить лишнюю сумму обратно на счет. Если навстречу идти отказываются, надо сделать письменную претензию, обязательно указав в ней номер карты, на которую следует перевести деньги", – пояснила Георгиева.
Если требование не удовлетворяется в течение 10 дней, надо идти в суд. Также стоит написать жалобу в Роспотребнадзор, который может привлечь заведение к ответственности по статье об обмане потребителей (14.7 КоАП РФ). Она предусматривает штраф для юридических лиц в размере от 20 до 50 тысяч рублей, заключила Георгиева.
Ранее адвокат Виталий Ульяненко рассказал, что сотрудники магазина не имеют права запрещать покупателям фотографировать товары и ценники в торговом зале. Это противоречит общим правилам продажи товаров по договору розничной купли-продажи, прописанным в постановлении правительства РФ от 31.12.2020 № 2463.