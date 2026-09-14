Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 сентября, 16:52

Политика
Главная / Новости /

The Telegraph: командира НАТО отстранили от службы из-за романа с уроженкой СССР

Командира НАТО уволили из-за романа с рожденной в СССР девушкой – СМИ

Фото: depositphotos/Ale_Mi

Испанского офицера НАТО отстранили от службы на базе в Британии из-за отношений с уроженкой СССР. Женщину заподозрили в шпионаже в пользу России, но она это отрицает, пишет The Telegraph.

По данным журналистов, высокопоставленный офицер ВМС Испании начал встречаться с гражданкой Великобритании и Польши Яниной Уайт в октябре 2024 года. Она родилась в СССР, в детстве переехала в Польшу, а в подростковом возрасте иммигрировала в Британию. Сейчас 49-летняя Уайт живет в Лондоне.

На тот момент офицер служил в штаб-квартире командования морских сил союзников в британском Нортвуде. В декабре 2024 года военный и Уайт посетили рождественскую вечеринку на базе, а уже в начале 2025 года у командования появились опасения из-за их отношений.

НАТО и Испания начали свое расследование. Мадрид приостановил допуск офицера к секретной информации, а руководство базы в Нортвуде отозвало его пропуск "до завершения проверки безопасности".

Через 10 дней испанцу дали доступ в штаб НАТО по вопросам морской боеготовности в португальском Оэйраше. Вместе с ним поехала и Уайт. Женщина утверждает, что в охраняемые зоны не попадала, а португальцы не сочли ее угрозой.

В конце июля 2025 года испанские власти вновь отозвали офицера, 26 августа он вместе с Уайт и еще одним человеком попытался попасть на базу в Нортвуд, чтобы якобы пообедать. Военный сказал, что забыл пропуск, и запросил гостевые пропуска для спутников. Им отказали во въезде и предложили покинуть территорию. Уайт отказалась, затем на место инцидента вызвали полицию, но задерживать пару не стали.

При этом, как выяснили авторы статьи, на данный момент Уайт уже не состоит в отношениях с офицером. Женщина настаивает, что стала жертвой дискриминации из-за советского происхождения. Она подала несколько жалоб и добивается судебного пересмотра причин, по которым должностные лица в Нортвуде назвали ее "угрозой безопасности".

Также Уайт подала иск о дискриминации к министерству обороны. Журналисты обратили внимание, что ее ни разу не арестовывали, и доказательств того, что она является российским агентом, нет. Сам офицер, комментируя ситуацию, заявил, что обвинения оказали "огромное влияние" на его семью и карьеру после 35 лет службы.

Ранее военнослужащие НАТО оказались в Лондоне на заброшенной платформе станции Чаринг-Кросс. Они спустились туда для тренировочной операции по нанесению "глубоких ударов" по территории России в случае ее нападения на государства Альянса. Военные по замыслу генералов в ходе учений должны отразить вымышленное вторжение в одну из стран Балтии.

Читайте также


политиказа рубежом

Опасная болезнь поразила легкие российских вейперов

Течение заболевания крайне тяжелое, из-за чего пациенты нередко попадают в реанимацию

"Вейп-ассоциированное поражение легких" не новое заболевание и ранее фигурировало в СМИ как EVALI

Читать
закрыть

Странный объект напугал жителей деревни под Ярославлем

Местные жители связали с ним гибель животных и необычное поведение птиц

Читать
закрыть

Россияне выступили за сокращение рабочей недели

Они уверены: восьмичасовой день давно превратился в формальность и не отражает реальную загрузку

Эксперты уточнили, что такой метод действительно дает эффект

Читать
закрыть

Чем опасны стоматологические экспресс-туры в Китай?

Эксперты уточняют: регулярно фиксируются случаи недобросовестного оказания услуг

Читать
закрыть

Сфинксу набили тату и выкинули на улицу в Ростове-на-Дону

Наказанием за подобное может стать штраф или лишение свободы

Читать
закрыть

Почему уход за кожей может покалечить детей?

Пилинги, эссенции и 10-ступенчатые схемы ребенку не нужны – они, наоборот, могут навредить

Читать
закрыть

Сколько москвичи готовы платить за няню в 2026 году?

Высокий спрос на нянь объясняется сезонностью

Около 8% российских семей согласны отдавать за услуги няни до половины дохода одного из родителей

Читать
закрыть

Хозяевам погибших после вакцины "Мультикан-8" собак предложили деньги

При этом связь между смертью питомцев и препаратом на данный момент не установлена

По мнению пострадавших, речь может идти о выплатах в 200–300 тысяч рублей

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика