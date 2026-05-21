21 мая, 23:51

Политика

Трамп заявил, что США отправят дополнительные 5 тысяч солдат в Польшу

Фото: depositphotos/Bumble-Dee

Соединенные Штаты планируют перебросить дополнительно 5 тысяч американских солдат в Польшу. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

"Учитывая успешное избрание нынешнего президента Польши Кароля Навроцкого, которого я с гордостью поддерживал, а также наши отношения с ним, я рад объявить, что США направят в Польшу дополнительно 5 000 военнослужащих", – написал глава Белого дома.

Ранее стало известно, что США выведут 5 тысяч своих военных из Германии. В Пентагоне подчеркнули, что данное действие "продиктовано требованиями театра военных действий, а также обстановкой на местах". Вывод сил займет от 6 месяцев до 1 года.

Премьер-министр Польши Дональд Туск выразил крайнюю обеспокоенность по поводу вывода американских военных из Германии. Он призвал сделать все возможное, чтобы "обратить вспять эту катастрофическую тенденцию".

