Художник из США построил дом в форме головы койота

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Американский художник Джонни ДеФео завершил строительство дома в форме головы койота в городке Арройо-Хондо, штат Нью-Мексико. Об этом сообщает The New York Times.

Проект площадью 51 квадратный метр обошелся примерно в 350 тысяч долларов и занял четыре года. Сейчас объект уже сдается на Airbnb.

Идея возникла у художника после победы в конкурсе платформы, которая выдала художнику 100 тысяч долларов на воплощение необычной идеи для арендного жилья. Будучи пейзажистом, ДеФео решил превратить свои наброски диких животных в скульптуру.

"Это должна была быть моя первая скульптура, и она просто оказалась домом. И по какой-то причине я не видел изъяна в этой идее", – признался он.

Художнику пришлось с нуля осваивать гибку арматуры для ушей и морды, штукатурные работы и ландшафтный дизайн. Кроме того, призового гранта не хватило для покрытия всех расходов, и ДеФео взял кредит под залог собственного жилья, а также занял деньги у родителей. В итоге получился двухэтажный дом из пемзобетона.

Гости могут зайти внутрь через открытую пасть койота, внутри – округлые стены и сосновый потолок. Стеклянные глаза-окна из янтарного стекла изготовил стеклодув из Лос-Анджелеса, ванную отделали речной галькой и плиткой-окаменелостями. Из спальни на мезонине можно выйти на балкон, расположенный в носу зверя, с видом на горы.

Две ночи проживания обойдутся примерно в 400 долларов. Сам художник говорит, что не рассчитывает на прибыль, а хочет для начала расплатиться с долгами.

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