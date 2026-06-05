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05 июня, 03:48

Политика

Палата представителей США поддержала законопроект о санкциях против России

Фото: depositphotos/tashatuvango

Палата представителей США одобрила законопроект о введении антироссийских санкций и выделении помощи Украине. Об этом свидетельствуют результаты голосования.

В поддержку проекта выступили 226 законодателей, тогда как 195 конгрессменов высказались против. Для вступления в силу документу потребуется одобрение сената.

Законопроект, в частности, предусматривает ужесточение санкций против российского нефтяного сектора, а также введение пошлин в размере 500% на поставки товаров из России.

Госсекретарь США Марко Рубио отмечал, что страна сохраняет политику антироссийских санкций. В какой-то момент США могут перестать продлевать лицензию на покупку нефти России, если не произойдет резкий поворот в сторону мирного урегулирования по Украине.

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Сюжет: Санкции
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