Утвержден архитектурный облик будущего бизнес-центра на Ходынском поле

Фото: пресс-служба департамента градостроительной политики города Москвы

В Москве утвердили архитектурно-градостроительное решение будущего бизнес-центра (БЦ) "Поле" на Ходынском поле. Об этом сообщает руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

БЦ, который возведут на Ленинградском проспекте, включит в себя две башни высотой в 43 и 33 этажа и пятиэтажный стилобат с общественными пространствами. Высотная часть комплекса сформирует новый силуэт в панораме магистрали и усилит деловой потенциал территории, отметил Овчинский.

"Криволинейный фасад стилобата сформирует выразительную линию, усилив связь интерьеров с городским пространством, и создаст комфортный масштаб для пешехода", – указал руководитель департамента.

Архитектурный облик БЦ строится на контрасте пластичной горизонтали и вертикали. Сами башни имеют скругленные и вытянутые силуэты, что визуально смягчает их высоту и объем. При этом горизонтальный пояс на фасадах зафиксирует разрыв между функциональными уровнями и подчеркнет многоуровневую структуру, сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

"Фасадное решение основано на стоечно-ригельной системе с использованием двухкамерных стеклопакетов, алюминиевых ламелей и кассет светлого тона. Металлические элементы также применяются в подшивках и акцентных зонах, добавляя архитектуре тактильность и визуальную глубину без декоративной избыточности", – добавил Кузнецов.

На стилобате общей площадью около 7 тысяч квадратных метров появится парк, который объединит места для работы, встреч и отдыха. Также здесь предусмотрен променад, места для коворкинга, занятий йогой, настольным теннисом и другими видами физической активности.

Наземные части стилобата, который объединит обе башни, отдадут под общественные функции: торговый центр площадью свыше 1,7 тысячи "квадратов", супермаркет, два ресторана, три кафе, фуд-корт, медцентр площадью более 1,9 тысячи квадратных метров. Также предусмотрена двухуровневая подземная часть комплекса, где разместят инженерные помещения и крупный подземный паркинг.

Ранее в Москве согласовали архитектурно-градостроительное решение малоэтажного офисного комплекса на Пятницкой улице. Фасады первого корпуса гармонично впишутся в существующую застройку за счет продуманных пропорций и сдержанной цветовой гаммы. Второй корпус сделают более современным и выразительным. Общая площадь комплекса достигнет 3,7 тысячи квадратных метров.

