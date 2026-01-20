Малоэтажный офисный комплекс появится в центре Москвы

Фото: stroi.mos.ru

В Москве согласовано архитектурно-градостроительное решение малоэтажного офисного комплекса на Пятницкой улице, сообщил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

Здание расположится во владении 40. В него войдут два корпуса высотой три и четыре этажа.

"Концепция делового комплекса предусматривает бережное отношение к историческому ландшафту города. Фасады первого корпуса, обращенные к Пятницкой улице и Голиковскому переулку, гармонично впишутся в существующую застройку за счет продуманных пропорций и сдержанной цветовой гаммы", – отметил архитектор.

Второй корпус сделают более современным и выразительным. Его динамичный объем будет сочетаться с классическими оконными проемами. Фасады выполнят из светлого стеклофибробетона и натурального камня.

Общая площадь комплекса достигнет 3,7 тысячи квадратных метров. В него включат 10 офисных лотов, часть из которых планируется с террасами, а другая – с антресольными этажами.

Кроме того, в комплексе обустроят два двухуровневых пространства для ретейла, спа-зону с бассейном, тренажерный зал, ресторан и кафе. Здания объединят два подземных этажа, где установят парковку на 22 машины и 10 помещений.

Ранее застройщик приступил к возведению 64-этажного офисного комплекса в составе делового центра "Москва-Сити" в Шелепихинском тупике. В настоящее время ведется подготовка к основному этапу строительства, монтируются временные инженерные сети.

Общая площадь офисного комплекса с шестиэтажным стилобатом высотой почти 300 метров составит 156 тысяч квадратных метров.

