20 января, 11:55Город
Малоэтажный офисный комплекс появится в центре Москвы
Фото: stroi.mos.ru
В Москве согласовано архитектурно-градостроительное решение малоэтажного офисного комплекса на Пятницкой улице, сообщил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.
Здание расположится во владении 40. В него войдут два корпуса высотой три и четыре этажа.
"Концепция делового комплекса предусматривает бережное отношение к историческому ландшафту города. Фасады первого корпуса, обращенные к Пятницкой улице и Голиковскому переулку, гармонично впишутся в существующую застройку за счет продуманных пропорций и сдержанной цветовой гаммы", – отметил архитектор.
Второй корпус сделают более современным и выразительным. Его динамичный объем будет сочетаться с классическими оконными проемами. Фасады выполнят из светлого стеклофибробетона и натурального камня.
Общая площадь комплекса достигнет 3,7 тысячи квадратных метров. В него включат 10 офисных лотов, часть из которых планируется с террасами, а другая – с антресольными этажами.
Кроме того, в комплексе обустроят два двухуровневых пространства для ретейла, спа-зону с бассейном, тренажерный зал, ресторан и кафе. Здания объединят два подземных этажа, где установят парковку на 22 машины и 10 помещений.
Ранее застройщик приступил к возведению 64-этажного офисного комплекса в составе делового центра "Москва-Сити" в Шелепихинском тупике. В настоящее время ведется подготовка к основному этапу строительства, монтируются временные инженерные сети.
Общая площадь офисного комплекса с шестиэтажным стилобатом высотой почти 300 метров составит 156 тысяч квадратных метров.
