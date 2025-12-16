Бизнес-центр на 2,5 тыс рабочих мест появится в районе Левобережном

Фото: stroi.mos.ru

Бизнес-центр на 2,5 тысячи рабочих мест появится на севере Москвы, в районе Левобережном. Об этом заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Здание общей площадью более 51 тысячи квадратных метров будет состоять из 29 надземных и 3 подземных этажей. Из них около 23 тысяч квадратных метров отведут под офисные помещения", – сказал заммэра.

Форма здания будет напоминать кристалл за счет объемных элементов и оформления фасада – его украсят стекла и алюминиевые кассеты темно-серого и латунного цветов. Подчеркивать грани объекта будет архитектурная подсветка.

По словам Ефимова, объект возведут у Ленинградского шоссе, в 150 метрах от Химкинского водохранилища, что позволит стать ему заметной доминантой всего района.

На первом этаже стилобата появятся торговые точки и ресторан. Кроме того, появится общественное пространство с террасой на стилобате общей площадью около 1,1 тысячи квадратных метров, добавил глава департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский.

"Эта продуманная территория для отдыха и взаимодействия разделена на несколько функциональных зон: активную с гимнастическим комплексом, качелями и шезлонгами, диалог-пространство для проведения мероприятий со встроенным экраном и комфортную среду с обеденными зонами, скамейками с USB-зарядками и полным Wi-Fi-покрытием", – поделился он.

Кроме того, в БЦ предусмотрят 11 скоростных лифтов, техническое пространство между 3-м и 4-м этажами, подземный и надземный паркинг на 283 автомобиля и 36 мотоциклов, индивидуальные кладовые и автомойку.

Ранее стало известно, что в Хорошёве-Мнёвниках появится новый общественно-деловой комплекс общей площадью 107,2 тысячи квадратных метров. Здание высотой 42 этажа возведут по адресу 1-й Силикатный проезд, владение 13/1.

Комплекс будет выполнен в виде прямоугольной башни, сформированной из двух панелей с плавными округлыми линиями.

