Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 декабря, 09:20

Город

Бизнес-центр на 2,5 тыс рабочих мест появится в районе Левобережном

Фото: stroi.mos.ru

Бизнес-центр на 2,5 тысячи рабочих мест появится на севере Москвы, в районе Левобережном. Об этом заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Здание общей площадью более 51 тысячи квадратных метров будет состоять из 29 надземных и 3 подземных этажей. Из них около 23 тысяч квадратных метров отведут под офисные помещения", – сказал заммэра.

Форма здания будет напоминать кристалл за счет объемных элементов и оформления фасада – его украсят стекла и алюминиевые кассеты темно-серого и латунного цветов. Подчеркивать грани объекта будет архитектурная подсветка.

По словам Ефимова, объект возведут у Ленинградского шоссе, в 150 метрах от Химкинского водохранилища, что позволит стать ему заметной доминантой всего района.

На первом этаже стилобата появятся торговые точки и ресторан. Кроме того, появится общественное пространство с террасой на стилобате общей площадью около 1,1 тысячи квадратных метров, добавил глава департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский.

"Эта продуманная территория для отдыха и взаимодействия разделена на несколько функциональных зон: активную с гимнастическим комплексом, качелями и шезлонгами, диалог-пространство для проведения мероприятий со встроенным экраном и комфортную среду с обеденными зонами, скамейками с USB-зарядками и полным Wi-Fi-покрытием", – поделился он.

Кроме того, в БЦ предусмотрят 11 скоростных лифтов, техническое пространство между 3-м и 4-м этажами, подземный и надземный паркинг на 283 автомобиля и 36 мотоциклов, индивидуальные кладовые и автомойку.

Ранее стало известно, что в Хорошёве-Мнёвниках появится новый общественно-деловой комплекс общей площадью 107,2 тысячи квадратных метров. Здание высотой 42 этажа возведут по адресу 1-й Силикатный проезд, владение 13/1.

Комплекс будет выполнен в виде прямоугольной башни, сформированной из двух панелей с плавными округлыми линиями.

Читайте также


город

Главное

Какие профессии будут самыми востребованными в России?

Врачи, педагоги, работники культурной сферы всегда будут востребованы

Для будущего России также важны инженерные и технологические направления

Читать
закрыть

Когда в Москве закончится оттепель?

В столице началась оттепель, которая продлится минимум до середины третьей декады декабря

В ближайшие дни ждать существенных осадков не стоит

Читать
закрыть

Что известно о нападении на школу в Одинцове?

Вооруженный ученик напал на школу в подмосковном поселке Горки-2 16 декабря

Один ребенок погиб, а охранник получил ранения

Читать
закрыть

Как мошенники обманывают россиян перед Новым годом?

Мошенники обманывают россиян с помощью рассылки сообщений якобы от "Госуслуг"

Одна из самых популярных предновогодних мошеннических схем связана с "13-й зарплатой"

Читать
закрыть

Почему пенсионерку из Люберец выкинули из единственного жилья?

К этому причастны ее квартиранты – мать и сын, которым женщина сдавала комнату с 2002 года

Отношения пенсионерки и квартирантов испортились, когда мужчина уговорил женщину взять на себя кредит

Читать
закрыть

Нужно ли запретить название "детское шампанское" для газировки?

Мера поможет избежать формирования у несовершеннолетних пагубных привычек

Эксперты уверены: склонность к алкоголизму формируется в семьях, где употребление таких напитков считается нормой

Читать
закрыть

Могут ли уволить за неудачный розыгрыш на работе?

В России впервые зафиксирован случай увольнения сотрудника из-за розыгрыша с использованием ИИ

Эксперты уточняют: на практике увольнение за шутку не является редкостью

Читать
закрыть

Что будет с ключевой ставкой до конца 2025 года?

Эксперты уверены: ключевая ставка может остаться на прежнем уровне или же будет снижена

Инфляция замедляется, и даже обсуждается, что ее уровень по итогам года может составить около 6%

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика