Крупное помещение на Большой Дорогомиловской улице выставлено на торги

Фото: пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике

Коммерческое помещение на Большой Дорогомиловской улице площадью более 500 квадратных метров выставили на городские торги. Объект имеет свободное назначение и подойдет для разных видов бизнеса. Об этом рассказал глава столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

"Западный административный округ Москвы привлекателен для бизнеса своим деловым ритмом, престижем и уникальной инфраструктурой. Перечень доступных лотов в этой части столицы публикуется и регулярно обновляется на инвестиционном портале Москвы", – отметил Пуртов, слова которого приводит портал мэра и правительства столицы.

Помещение находится возле станции метро "Киевская", по адресу Большая Дорогомиловская улица, дом 7. Предприятие в этом помещении может вписаться в инфраструктуру исторического и оживленного района с высоким пешеходным и автомобильным трафиком, добавил Пуртов.

Площадь объекта составляет 514,3 квадратного метра, он имеет отдельный вход через первый этаж. Помещение располагается в подвале семиэтажного здания, относящегося к учетным объектам историко-градостроительной среды. Продавцом выступает департамент городского имущества Москвы.

Заявки на участие в торгах можно будет подать до 19 января. Открытый аукцион состоится 28 января.

Коммерческая недвижимость в районе Дорогомилово имеет высокую ликвидность благодаря близости к историческому центру города и бизнес-кластеру "Москва-Сити", а также из-за хорошей транспортной доступности, подчеркнула руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева. Через этот район проходят ключевые магистрали города, которые позволяют добраться в любую точку Москвы.

"Инвесторы покупают здесь недвижимость под офисы, гостиницы, рестораны и кафе, медицинские и образовательные центры. Только за этот год представители бизнеса приобрели в Дорогомилове семь объектов общей площадью почти 1,4 тысячи квадратных метров. Самое небольшое из них – площадью 35,8 квадратного метра – расположено на улице Студенческой", – добавила Соловьева.

Ранее Москва выставила на торги право на комплексное развитие территорий в бывшей промзоне Калошино района Гольяново. Прием заявок на право заключения договора уже стартовал. При этом заявитель обязательно должен иметь в портфеле реализованные за последние пять лет проекты не менее 7,88 тысячи квадратных метров построенной недвижимости.

Кроме того, город выставил на торги девять коммерческих помещений свободного назначения в районе Некрасовка. Они располагаются по адресу улица Вертолетчиков, дом 2, корпуса 1 и 2, а их площадь составляет от 50,5 до 94,3 квадратного метра. В помещениях можно будет открыть магазины, кафе, медицинские кабинеты или другие точки бизнеса.