Депутат Хамитов предложил проверять инвестирующих в объекты культурного наследия

Фото: Москва 24/Анна Селина

Депутат Госдумы Амир Хамитов предложил ввести в России проверку финансовых возможностей инвесторов объектов культурного наследия, передает РИА Новости.

"Предлагаем рассмотреть возможность усовершенствования механизма отбора инвесторов через установление обязательного требования по подтверждению платежеспособности участников торгов на право аренды или покупки объектов культурного наследия", – высказался депутат.

Парламентарий сообщил, что в настоящее время в стране некоторые объекты культурного наследия, которые были переданы инвесторам, не получают необходимой реставрации и продолжают разрушаться. По мнению депутата, проблема заключается в том, что действующий механизм при переходе в собственность не проверяет финансовые возможности инвесторов.

Он указал, что торги выигрывают компании и физлица, не располагающие ресурсами для реставраций.

"Так, только в Ярославской области за последние годы было инициировано более 190 процессов об изъятии памятников у недобросовестных собственников. И это лишь в одном регионе", – подчеркнул парламентарий.

Как считает Хамитов, проверку участников аукционов следует проводить через банковскую гарантию, подтвержденные собственные средства или использование эскроу-счетов. Благодаря этому удастся передавать объекты культурного наследия инвесторам, которые в силах их восстановить, добавил он.

Ранее сообщалось, что собственник дома Лаврова в центре Москвы будет привлечен к ответственности за незаконные работы на объекте культурного наследия регионального значения. Ему нужно будет скорректировать проектную документацию и полностью восстановить памятник архитектуры. Документы необходимо будет согласовать с Мосгорнаследием и получить повторное разрешение на проведение работ.

