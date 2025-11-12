Сохраняя исторический облик: как Москва следит за состоянием памятников старины

Фото: пресс-служба департамента культурного наследия города Москвы

В столице успешно реализуется масштабная программа по реставрации объектов культурного наследия, которая является беспрецедентной как по объему, так и по качеству выполняемых работ. Она действует с 2011 года, и за последние 14 лет было отреставрировано более 2 300 памятников истории и культуры. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Ежегодно реставрационные работы завершаются на более чем 150 объектах. Отмечается, что благодаря четко выстроенной системе охраны культурного наследия в Москве с 2011 года сохраняется постоянная положительная динамика развития всей реставрационной отрасли. Российская столица по праву считается одним из мировых лидеров по темпам и качеству восстановления памятников архитектуры. Главная задача программы – сохранить и дать новую жизнь всем городским объектам, обладающим подлинной исторической и архитектурной ценностью.

Реставрация памятников – всегда сложный и многоэтапный процесс. В зависимости от размеров и состояния здания работы могут занимать от нескольких месяцев до нескольких лет. Специалисты стремятся вернуть и сохранить исторический облик объекта культурного наследия – тот, который был изначально задуман автором проекта при строительстве 100, 200 или 300 лет назад, либо сформировался на определенном этапе его существования. Именно это составляет основное отличие реставрационных работ от обычного ремонта, задача которого – поддержание текущего состояния здания.

Каждая реставрация архитектурного памятника начинается с его первичного обследования. Московский департамент культурного наследия выдает задание на проведение работ по сохранению, а затем – разрешение на научно-исследовательские и изыскательские работы. Они включают изучение разнообразных архивных и справочных материалов, которые позволяют получить информацию о строительстве и эксплуатации здания в разные исторические периоды. Этой работой занимаются историки и искусствоведы.

Параллельно архитекторы и реставраторы проводят натурное исследование объекта. Они выезжают на место, изучают инженерные и конструктивные особенности здания, выполняют архитектурные обмеры и зондажи (пробные раскрытия слоев штукатурки), копают шурфы вдоль фундамента, берут пробы исторических материалов, из которых выполнены элементы декора, и проводят другие необходимые исследования.

Результаты историко-архивных и инженерно-технологических изысканий становятся основой для подготовки проекта реставрации и приспособления памятника архитектуры. Этот проект представляет собой свод методических рекомендаций по проведению работ. В нем содержатся эскизы объекта, пояснительная записка с перечнем и обоснованием всех архитектурных, конструктивных и объемно-пространственных решений, необходимых для воссоздания памятника. В проекте детально описываются этапы реставрации, а также указываются методические решения по восстановлению объекта. Важной составляющей проекта является план приспособления исторического здания под современные нужды, например для размещения кафе, библиотеки, музея или общественного пространства.

После подготовки проектную документацию тщательно изучают и согласовывают специалисты Мосгорнаследия. На следующем этапе определяется подрядчик, который будет непосредственно заниматься реализацией проекта.

Разрешение на проведение реставрационных работ может получить только организация, имеющая соответствующую лицензию. Независимо от формы собственности памятника городские власти осуществляют контроль на всех этапах работ. Сотрудники ведомства регулярно выезжают на объекты и внимательно следят за качеством работ и их соответствием утвержденному проекту.

В Москве работают два крупных профессиональных объединения реставраторов – Общероссийская общественная организация "Союз реставраторов России" и Некоммерческое партнерство "Российская ассоциация реставраторов". В их состав входят научно-исследовательские и проектные организации, реставрационные фирмы, а также индивидуальные архитекторы и реставраторы, которых привлекают для выполнения узкоспециализированных работ. Среди них – реставраторы монументальной живописи, специалисты по лепному декору, мастера по позолоте и другие профессионалы.

Завершающим этапом каждой реставрации является предоставление научно-реставрационного отчета на согласование в Мосгорнаследие и последующая государственная приемка выполненных работ.

Только с начала 2025 года было проведено более 1 800 контрольно-надзорных мероприятий. По их результатам было выдано свыше 600 предписаний об устранении нарушений требований законодательства, возбуждено 133 дела об административном правонарушении, назначены административные штрафы на общую сумму около 10 миллионов рублей.

Кроме того, объявлено более 200 предостережений о недопустимости нарушения законодательства в области охраны объектов культурного наследия. Благодаря контрольно-надзорной деятельности Мосгорнаследия столичным памятникам архитектуры возвращают исторический облик. Среди примеров последних лет – доходный дом с чайным магазином торгового дома "Д. и А. Расторгуевы", палаты Федоровых – Плохово конца XVII–XIX веков и главный дом с флигелем городской усадьбы Р. Р. Кошелева – С. А. Мальцева.

Доходный дом с чайным магазином торгового дома "Д. и А. Расторгуевы" расположен в самом центре Москвы на оживленной улице Солянке. Долгое время здание находилось в неудовлетворительном состоянии. Многие москвичи помнят, что оно было закрыто строительной сеткой, его фасад разрушался, а лепной декор и уникальные скульптуры атлантов, благодаря которым здание известно как дом с атлантами, требовали срочного внимания реставраторов.

Существовали опасения, что здание может быть безвозвратно утрачено. Предпринимались попытки оспорить его охранный статус в судах, но в этом было отказано. Мосгорнаследие настаивало на реставрации исторического здания, было возбуждено административное дело из-за бездействия собственника. В итоге памятник архитектуры был выставлен на торги, в ходе которых обрел нового владельца, который начал необходимые работы.

Здание имеет богатую историю. Знаменитый дом с атлантами на Солянке был спроектирован как торгово-жилой объект и принадлежал известному чаеторговцу Алексею Расторгуеву. Его построили в 1882 году по проекту архитектора Василия Карнеева. Первый этаж занимал чайный магазин, а два верхних уровня – квартиры. Пышный фасад, украшенный лепниной, стал узнаваемой чертой и своеобразной рекламой торгового дома. Неслучайно четыре скульптуры атлантов, поддерживающие балкон второго этажа, расположены прямо на уровне глаз – декоративное убранство сразу привлекает к себе внимание.

После Октябрьской революции дом был национализирован. Часть здания заняли лаборатории Научно-исследовательского института рентгенологии и радиологии, а бывшие доходные квартиры переоборудовали под коммунальные. В 1911 году в этом доме родился Алексей Ляпунов – известный математик и один из основоположников кибернетики. В здании также жили известные ученые – физик-рентгенолог Петр Лазарев и химик Сергей Наметкин.

Сейчас дом с непростой судьбой полностью отреставрирован. Особое внимание уделили лепнине и скульптурам атлантов, воссоздав даже фамильный картуш. После завершения комплексных работ здание вновь украшает исторический район Китай-города и сохраняется для будущих поколений москвичей.

Палаты Федоровых – Плохово конца XVII–XIX веков на Тверском бульваре – одно из старейших зданий на этой улице. В его основе лежат палаты конца XVII века. Среди владельцев усадьбы были братья Федоровы, занимавшие видные должности при Петре I. Состоятельный майор Казимир Осташевский устроил здесь большой увеселительный сад с прудом, о котором писали Лев Толстой и Михаил Загоскин.

Здесь собирался артистический кружок, основанный Николаем Рубинштейном, драматургом Александром Островским, князем и писателем Владимиром Одоевским. В усадьбе бывали Петр Чайковский и писатель Алексей Писемский. Здание пережило пожар 1812 года, неоднократно меняло архитектурный облик – от классицизма к барокко и эклектике, а в интерьерах сохранились четыре колонны ионического ордера, характерные для стиля ампир. Долгое время дом нуждался в качественной реставрации, а 10 лет назад был признан аварийным и расселен.

Перед началом реставрации дом находился в аварийном состоянии. Фундамент просел, стены накренились, перекрытия прогнулись, а сквозные трещины в кирпичной кладке достигали четырех сантиметров в ширину. Стены мезонина, сложенные из вертикального бруса, прогнили, некоторые элементы декора были утрачены. Собственник не выполнял предписаний о проведении работ по сохранению здания. В 2022 году Мосгорнаследие направило в суд иск об изъятии дома. Только после этого по мировому соглашению сторон владелец подготовил проект реставрации и приступил к работам.

На первом этапе были выполнены противоаварийные мероприятия. Специалисты укрепили фундамент, разобрали обветшавшие конструкции кровли и стропильной системы, демонтировали железобетонные лестницы и перегородки. Затем привели в порядок кирпичную кладку, заделали трещины и усилили несущую способность здания металлокаркасом. В ходе реставрации стены очистили от старой краски и штукатурки, выполнили вычинку кирпичной кладки, вертикальную гидроизоляцию. Отреставрировали сохранившийся и воссоздали утраченный декор, привели в порядок крышу, окна и двери.

Сейчас основные работы завершены. Специалистами Мосгорнаследия и реставраторами проделана колоссальная работа. Ее результат можно увидеть уже сейчас – дому возвращен его исторический облик.

Главный дом с флигелем городской усадьбы Р. Р. Кошелева – С. А. Мальцева и домовая церковь Усачевско-Чернявского училища расположены в самом начале Девичьего поля, исторического района Москвы. Это одни из самых старинных зданий в округе. История главного дома усадьбы связана с именем Юрия Нечаева – фабриканта и мецената, который провел здесь свое детство. В советское время здание было надстроено до пяти этажей и приспособлено для проживания командного состава Военной академии имени М. В. Фрунзе.

Долгое время дом находился в аварийном состоянии, фасады были скрыты за строительной сеткой, и здание постепенно разрушалось. Сейчас реставрация фасада и сводов дома завершена. Мосгорнаследие контролировало все этапы работ.

По настоянию ведомства были сохранены белый камень и лепной декор, а также возвращен обнаруженный реставраторами первоначальный цвет фасада. Специалисты решили визуально отделить историческую часть от поздних надстроек и пристроек, чтобы можно было четко увидеть наиболее ценные элементы здания, представляющие историко-культурную ценность.

Ранее стало известно, что Мосгорнаследие объявило о масштабной реставрации 76 бронзовых скульптур на станции метро "Площадь Революции". Станция была спроектирована архитектором Алексеем Душкиным и открыта в 1938 году. За почти 90 лет многие скульптуры стерлись до основания.

Столичные специалисты планируют разработать проект восстановления статуй, включая воссоздание утраченных деталей и нанесение защитного слоя с консервацией бронзовых поверхностей.

