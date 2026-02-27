Парад планет 28 февраля можно будет увидеть во всех частях России

Фото: 123RF.com/mikkiorso

Парад планет, ожидающийся в субботу, 28 февраля, можно будет наблюдать во всех частях России. Об этом рассказал ведущий научный сотрудник института космических исследований РАН, доцент кафедры механики и процессов управления РУДН Натан Эйсмонт.

По словам ученого, явление можно будет наблюдать примерно через час после заката.

"Участвовать в параде будут все планеты, кроме Марса. То есть на ночном небе можно будет увидеть Меркурий, Венеру, Юпитер, Уран, Нептун, а также примкнувшую к ним Луну", – приводит его слова ТАСС.

Эйсмонт добавил, что все планеты, за исключением Урана и Нептуна, можно будет увидеть невооруженным глазом.

Ранее уточнялось, что планеты окажутся низко над западным горизонтом в 17:30 по московскому времени. Подобное выравнивание четырех планет случается примерно раз в год или реже.

Также вечером 28 февраля можно будет понаблюдать за крупнейшим атмосферным вихрем в Солнечной системе – большим красным пятном на Юпитере.