Уголовное дело возбуждено после исчезновения группы туристов в Прикамье

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Уголовное дело возбуждено после исчезновения группы туристов в Красновишерском округе Пермского края. Об этом сообщила пресс-служба управления Следственного комитета России по региону.

По версии СК, 5 туристов прибыли из Уфы в деревню Золотанка Красновишерского округа 20 февраля. Затем они на снегоходах выдвинулись на плато Кваркуш в 100 километрах от населенного пункта. Туристы должны были вернуться 24 февраля, но связи с ними до сих пор нет.

После их безвестного исчезновения начались поисковые мероприятия. Следователи уже устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также проводят необходимые следственные действия.

К поисковой операции подключились 31 человек и 16 единиц техники, также к месту поисков следуют специалисты беспилотной авиации МЧС России. По данным специалистов, температура воздуха в районе поисков пропавшей группы туристов к ночи понизится до минус 30 градусов.

По информации министерства территориальной безопасности Прикамья, туристическая группа на снегоходах была незарегистрированной. Ведомство считает, что люди сбились с маршрута.

