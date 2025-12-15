Обе группы пропавших в Прикамье туристов найдены

Фото: телеграм-канал SHOT

Обе группы туристов, которые пропали в районе горы Ослянка в Прикамье, найдены в полном составе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт".

"Один человек из группы вернулся, они идут пешком. Все живы, все здоровы, включая вторую группу, которая (состоит. – Прим. ред.) из 6 человек. Они соединились", – рассказали в организации.

Обнаружение всех туристов подтвердили в пресс-службе МЧС России. Спасатели нашли участников группы в 5 километрах от туристической базы.

В настоящее время людей доставляют на базу. Их состояние оценивается как удовлетворительное, подчеркнули в ведомстве.

Об исчезновении первой группы из 15 человек стало известно 14 декабря. 13-го числа они выехали на снегоходах из поселка Средняя Усьва в Горнозаводском округе к горе Ослянка. Два человека из группы в этот же день вернулись в населенный пункт. Уточнялось, что тургруппа не была зарегистрирована.

При этом у туристов были с собой телефоны и рации, однако они не взяли спутниковый телефон. По факту их исчезновения было возбуждено уголовное дело.

Позднее выяснилось, что в этом же районе пропала еще одна группа туристов, состоящая из 5 мужчин и 1 женщины. Они должны были выйти с маршрута еще 14 декабря.