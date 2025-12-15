Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 декабря, 16:11

Происшествия

Обе группы пропавших в Прикамье туристов найдены

Фото: телеграм-канал SHOT

Обе группы туристов, которые пропали в районе горы Ослянка в Прикамье, найдены в полном составе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт".

"Один человек из группы вернулся, они идут пешком. Все живы, все здоровы, включая вторую группу, которая (состоит. – Прим. ред.) из 6 человек. Они соединились", – рассказали в организации.

Обнаружение всех туристов подтвердили в пресс-службе МЧС России. Спасатели нашли участников группы в 5 километрах от туристической базы.

В настоящее время людей доставляют на базу. Их состояние оценивается как удовлетворительное, подчеркнули в ведомстве.

Об исчезновении первой группы из 15 человек стало известно 14 декабря. 13-го числа они выехали на снегоходах из поселка Средняя Усьва в Горнозаводском округе к горе Ослянка. Два человека из группы в этот же день вернулись в населенный пункт. Уточнялось, что тургруппа не была зарегистрирована.

При этом у туристов были с собой телефоны и рации, однако они не взяли спутниковый телефон. По факту их исчезновения было возбуждено уголовное дело.

Позднее выяснилось, что в этом же районе пропала еще одна группа туристов, состоящая из 5 мужчин и 1 женщины. Они должны были выйти с маршрута еще 14 декабря.

СК начал проверку после пропажи 15 человек в Пермском крае

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Почему пенсионерку из Люберец выкинули из единственного жилья?

К этому причастны ее квартиранты – мать и сын, которым женщина сдавала комнату с 2002 года

Отношения пенсионерки и квартирантов испортились, когда мужчина уговорил женщину взять на себя кредит

Читать
закрыть

Нужно ли запретить название "детское шампанское" для газировки?

Мера поможет избежать формирования у несовершеннолетних пагубных привычек

Эксперты уверены: склонность к алкоголизму формируется в семьях, где употребление таких напитков считается нормой

Читать
закрыть

Могут ли уволить за неудачный розыгрыш на работе?

В России впервые зафиксирован случай увольнения сотрудника из-за розыгрыша с использованием ИИ

Эксперты уточняют: на практике увольнение за шутку не является редкостью

Читать
закрыть

Что будет с ключевой ставкой до конца 2025 года?

Эксперты уверены: ключевая ставка может остаться на прежнем уровне или же будет снижена

Инфляция замедляется, и даже обсуждается, что ее уровень по итогам года может составить около 6%

Читать
закрыть

Что будет с российскими активами, замороженными в Евросоюзе?

Власти Бельгии заявили о неизбежности использования российских активов для помощи Украине

Решение будет обсуждаться на заседании ЕС 18 и 19 декабря декабря

Читать
закрыть

Стоит ли запрещать новогодние корпоративы в России?

Подобные мероприятия часто сопровождаются непристойным поведением со стороны работников

Однако эксперты уверены: корпоративы являются поводом найти общий язык с коллегами

Читать
закрыть

Разрешат ли россиянам выезжать из страны в день погашения долга?

Информация о задолженности подтягивается быстро благодаря современным IT-системам

Эксперты уверены: ускорить снятие барьеров вполне реально

Читать
закрыть

Как работа по ночам сказывается на состоянии сотрудников?

Ночная работа может ухудшить состояние сердца

Зачастую у работника отмечается еще и недосып

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика