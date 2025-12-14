Форма поиска по сайту

14 декабря, 22:37

Происшествия

МЧС увеличит группу спасателей для поиска туристов у пермской горы Ослянка

Фото: Москва 24/Александр Горностаев

Группу спасателей увеличат для поисков пропавших туристов у горы Ослянка в Пермской области. К работам привлечены уже более 20 человек и 10 единиц техники, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС РФ.

При этом пресс-служба СУ СК РФ по региону уточнила, что следователи установят обстоятельства случившегося.

По данным ведомства, в группу входили 15 человек. 13 декабря они следовали на снегоходах из поселка Средняя Усьва в Горнозаводском округе к горе Ослянка. В этот же день 2 туристов вернулись в поселок.

Как рассказал ТАСС один из гидов, другая группа видела пропавших в обед 13 декабря. В тот момент они поднимались в гору. По его словам, туристы имели с собой телефоны и рации, однако у них не было спутникового телефона, который остался на базе.

"На горе очень сильный ветер и метель, видимость 2–3 метра. Поднялись на вершину, где в последний раз видели группу, осмотрели местность. По рации никто не отвечает, поэтому спустились обратно в зону видимости. Вернулись на базу к 17:00", – подчеркнул гид.

Он отметил, что 15 декабря участие в поиске могут принять от 30 до 40 человек, включая сообщество снегоходчиков. Они будут обследовать местность вокруг горы. Кроме того, к мероприятиям присоединятся и люди с дронами.

О пропаже людей стало известно вечером 14 декабря. Согласно информации МЧС, тургруппа была не зарегистрирована. Она не вышла на точку сбора в назначенное время.

Ранее спасатели эвакуировали на вертолете МЧС России группу туристов, которая оказалась отрезана от маршрута в горах Сочи. Инцидент произошел, когда люди переходили через реку Уруштен, вода в которой поднялась после сильных дождей. В составе группы были 8 человек, в том числе дети в возрасте 10 и 13 лет.

