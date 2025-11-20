Форма поиска по сайту

20 ноября, 11:28

Происшествия

Турист пропал в районе адыгейской горы Тыбги

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Турист из Краснодара пропал в районе адыгейской горы Тыбги, высота которой составляет 3 064 метра. Об этом сообщает пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС России.

Выяснилось, что 42-летний мужчина вместе с подругой пошел в поход. 17 ноября он решил в одиночку подняться с Турового балагана в сторону вершины горы Тыбги. Девушка на протяжении суток ждала своего спутника в базовом лагере, однако днем 18-го числа она решила спуститься в поселок Гузерипль.

В результате женщина рассказала об исчезновении мужчины сотрудникам Кавказского заповедника. 19 ноября спасатели искали туриста, проходя весь его путь к вершине Тыбги. Однако пока пропавшего не удалось найти.

С наступлением сумерек спасатели отправились в балаган "Туровый" для ночевки и продолжили мероприятия утром 20 ноября. В настоящее время к поисковой операции привлечены не только 9 сотрудников ЮРПСО МЧС России, но и 2 единицы техники, в том числе судно Ка-32.

Ранее спасатели эвакуировали на вертолете МЧС России группу туристов, которая оказалась отрезана от маршрута в горах Сочи. Инцидент произошел, когда люди переходили через реку Уруштен, вода в которой поднялась после сильных дождей.

В составе группы были 8 человек, в том числе дети в возрасте 10 и 13 лет. Все они доставлены на базу МЧС России, которая расположена в поселке Навагинка. Состояние эвакуированных оценивается как удовлетворительное. Госпитализация никому из них не потребовалась.

Новости регионов: вертолет МЧС эвакуировал туристов, застрявших в горах недалеко от Сочи

происшествиярегионы

