Умер актер из сериала "Друзья" Пэт Финн

Фото: AP/Invision/Вилли Санхуан

Американский актер Пэт Финн, известный по своим ролям в сериалах "Друзья" и "Доктор Хаус", умер в возрасте 60 лет, сообщила газета The New York Post (NYP).

По данным газеты, актер скончался в понедельник, 22 декабря. С 2022 года он боролся с онкологическим заболеванием.

"С большой скорбью семья Финна сообщает об уходе из жизни любимого комедийного актера Пэта Финна", – приводит газета слова представителя актера.

В культовом сериале "Друзья" Финн исполнил роль Доктора Роджера – парня Моники, а в медицинской драме "Доктор Хаус" он появился в образе сенатора Андерсона. За всю свою карьеру актер сыграл более чем в 60 различных фильмах и сериалах.