В МИД РФ заявили, что потери ЕС от антироссийских санкций составляют до 2 трлн евро

Сумма прямых потерь Евросоюза от антироссийских санкций составляет от 1,5 триллиона до 2 триллионов евро. Об этом в интервью газете "Известия" заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Также дипломат подчеркнул, что Россия ответит на 20-й пакет санкций, который ЕС планирует принять 24 февраля.

"Мы посмотрим, что мы можем и будем делать. Для нас главное – не зеркальность, а убедительность наших санкций", – отметил Грушко.

Ранее президент США Дональд Трамп на год продлил санкции против РФ в связи с конфликтом на Украине. Кроме того, в стране был продлен режим чрезвычайного положения.

В своем указе Трамп подчеркнул, что украинский кризис все еще расценивается Вашингтоном угрозой национальной безопасности и внешней политике США, требующей особых мер со стороны администрации Белого дома.