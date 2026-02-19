Телемедицинские консультации проведут по четверым пострадавшим на липецком заводе

Фото: телеграм-канал Mash

Медики федеральных учреждений организуют телемедицинские консультации по четверым пострадавшим при обрушении крыши завода "Моторинвест", относящемуся к компании Evolute, в Липецкой области. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Он уточнил, что данные пациенты находятся в тяжелом состоянии.

"Состояние еще четверых пострадавших врачи оценивают как средней тяжести. Все они получают всю необходимую помощь в больницах региона в полном объеме", – цитирует Кузнецова ТАСС.

Обрушение крыши в цеху на предприятии в Краснинском округе Липецкой области произошло 19 февраля. Пострадали восемь человек, которых достали из-под завалов. По предварительной версии, причиной стало скопление снега. После случившегося было возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда.

В Evolute указали, что семьям пострадавших окажут материальную помощь. По информации компании, цех, в котором произошло ЧП, планировалось запустить в эксплуатацию в апреле 2026 года.

