Телемедицинские консультации проведут по четверым пострадавшим на липецком заводе
Фото: телеграм-канал Mash
Медики федеральных учреждений организуют телемедицинские консультации по четверым пострадавшим при обрушении крыши завода "Моторинвест", относящемуся к компании Evolute, в Липецкой области. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
Он уточнил, что данные пациенты находятся в тяжелом состоянии.
"Состояние еще четверых пострадавших врачи оценивают как средней тяжести. Все они получают всю необходимую помощь в больницах региона в полном объеме", – цитирует Кузнецова ТАСС.
Обрушение крыши в цеху на предприятии в Краснинском округе Липецкой области произошло 19 февраля. Пострадали восемь человек, которых достали из-под завалов. По предварительной версии, причиной стало скопление снега. После случившегося было возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда.
В Evolute указали, что семьям пострадавших окажут материальную помощь. По информации компании, цех, в котором произошло ЧП, планировалось запустить в эксплуатацию в апреле 2026 года.