Уголовное дело возбуждено после обрушения кровли цеха предприятия в Липецкой области

Уголовное дело возбуждено после обрушения кровли одного из цехов автосборочного предприятия в Липецкой области. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ в MAX.

В ведомстве отметили, что дело завели по признакам преступления, предусмотренного статьей 143 УК РФ ("Нарушение требований охраны труда"). На месте ЧП работают криминалисты и следователи регионального управления СК РФ, также проводится осмотр и устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Обрушение крыши в цехе предприятия "Моторинвест" произошло 19 февраля. Общая площадь рухнувшей кровли составила порядка 5 тысяч квадратных метров.

Всего из-под завалов спасли 6 человек, еще 2 пострадавших смогли связаться со спасателями по телефону – к ним уже пробиваются поисково-спасательные подразделения. Возможной причиной ЧП могло стать скопление снега.