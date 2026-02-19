Развертывание Российской орбитальной станции планируется с 2028 года

Фото: 123RF.com/mikkiorso

Развертывание Российской орбитальной станции (РОС) запланировано с 2028 года, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров на форуме партии "Единая Россия".

"Она станет ключевой платформой для освоения дальнего космоса, включая создание российской лунной базы", – цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что в РФ ведется работа над модернизированной версией легкой ракеты "Ангара-1.2". Новая версия ракеты будет называться "Ангара-1.2М". Запустят ее с космодрома Плесецк в Архангельской области после 2035 года.

Отмечается, что позже по результатам проектирования определят массу полезной нагрузки, которую "Ангара-1.2М" будет выводить на орбиту. "Ангара-1.2" сейчас может выводить 3,5 тонны на низкую околоземную орбиту.

