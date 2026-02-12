Ракета-носитель "Протон-М" с метеоспутником стартовала с Байконура

Фото: телеграм-канал "Роскосмос"

Ракета-носитель "Протон-М" с метеоспутником "Электро-Л" № 5 стартовала с площадки № 81 космодрома Байконур. Трансляцию ведет "Роскосмос".

Согласно подсчетам госкорпорации, гидрометеорологический спутник достигнет высоты 35 406 километров примерно через 6 часов 38 минут. Его рабочая орбита будет составлять 35 786 километров.

Изначально запуск ракеты-носителя был намечен на 15 декабря прошлого года, но его пришлось отложить. "Роскосмос" объявил о переносе после обнаружения технического несоответствия во время плановых предстартовых проверок. В частности, эксперты выявили локальное несоответствие в разгонном блоке ракеты.

Ожидается, что "Протон-М" выведет на орбиту Научно-энергетический модуль Российской орбитальной станции (РОС). В свою очередь, остальные крупные модули, в числе которых базовый и целевые, будут выводиться при помощи ракеты-носителя "Ангара-А5М", а малые модули доставят на орбиту ракетами "Союз-2.1б".