Трамп анонсировал свой визит в Китай в апреле
Фото: whitehouse.gov
Президент США Дональд Трамп рассказал, что планирует посетить Китай в апреле этого года. Об этом он сообщил журналистам в Белом доме.
"Я собираюсь навестить президента Си (Цзиньпина. – Прим. ред.) в апреле. С нетерпением жду этого. Он приедет к нам позже в этом году, и я тоже очень этого жду", – цитирует Трампа РИА Новости.
Американский лидер добавил, что отношения между Пекином и Вашингтоном в данный момент находятся на очень хорошем уровне, как и личные отношения между ним и председателем КНР.
Ранее Трамп сообщил, что власти США приветствуют участие Китая в покупках венесуэльской нефти. Президент США добавил, что его команда пока еще не обсудила долю доходов Венесуэлы от продажи их нефти.
В январе Китай также получил приглашение США присоединиться к работе "Совета мира" по урегулированию ситуации в секторе Газа.