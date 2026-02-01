США приветствуют закупку Китаем венесуэльской нефти

Фото: depositphotos/Kokhanchikov

Власти США приветствуют участие Китая в покупках венесуэльской нефти. Об этом сообщил представителям СМИ президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

"Мы бы приветствовали, если бы Китай стал закупать нефть (из Венесуэлы. – Прим. ред.)", – цитирует Трампа ТАСС.

Президент США добавил, что его команда пока еще не обсудила долю доходов Венесуэлы от продажи их нефти. Он добавил, что администрация США теперь очень хорошо ладит с Каракасом.

Трамп также заявил, что Индия будет покупать нефть у Венесуэлы, а не у Ирана. По словам американского лидера, концепция такой сделки уже готова.

Минфин США разрешил добычу, экспорт, покупку и продажу нефти из Венесуэлы, если операции проводятся юридическим лицом, зарегистрированным в Соединенных Штатах.

Данное разрешение не будет распространяться на сделки с участием лиц из России, Китая, Ирана, КНДР, Кубы. Кроме того, любое лицо, поставляющее нефть из Венесуэлы не в США, обязано предоставить детальный отчет об этом в течение 10 дней после сделки.

Госсекретарь США Марко Рубио сообщал, что власти Венесуэлы пообещали полностью прекратить поставки нефти для Кубы. Он добавил, что Штаты будут внимательно следить за действиями временных властей Венесуэлы по восстановлению стабильности в государстве.