Участница московской ярмарки отправляет бойцам СВО фрукты из собственного сада

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

С начала СВО фермер Наталья из подмосковных Луховиц, постоянная участница московской ярмарки выходного дня в ЮЗАО, вместе с родными помогает военнослужащим. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В зимние посылки Наталья обязательно кладет яблоки из своего сада, квашеную капусту, соленые огурцы, а также домашнее печенье и конфеты. Кроме того, ее семья активно участвует в благотворительных сборах, организуемых при местной церкви.

"На каждый сбор наша семья откликается. Мы готовы помогать солдатам в такое нелегкое время", – рассказала женщина.

Наталья считает помощь бойцам СВО прямым выражением патриотизма. Она помогает сама и призывает к этому других, ведь поддержка очень важна для участников спецоперации.

На московских ярмарках можно найти продукцию более чем из 40 регионов России. Торговые места для поставщиков предоставляются бесплатно. Каждый участник гарантирует качество и свежесть своих товаров, а вся продукция перед попаданием на прилавок проходит проверку специалистами государственной ветеринарной службы Москвы.

Ярмарочные павильоны расположены недалеко от станций метро и в других людных местах. Они оборудованы системами отопления, вентиляции, кондиционирования и видеонаблюдения, а также необходимой торговой и холодильной техникой, что делает покупки комфортными в любое время года.

Ранее стало известно, что более 1,7 тысячи московских предпринимателей присоединились к проекту "Зима в Москве" за два месяца. Участники специализируются в самых различных сферах, включая услуги, общественное питание, образование, творчество, индустрию красоты, торговлю, гостиничный бизнес, культуру и спорт.

