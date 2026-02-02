Проект "Зима в Москве" побил летний рекорд по числу участвующих предпринимателей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Свыше 1,7 тысячи столичных предпринимателей присоединились к проекту "Зима в Москве" за два месяца. Бизнесмены специализируются в самых различных сферах, включая услуги, общественное питание, образование, творчество, индустрию красоты, торговлю, гостиничный бизнес, культуру и спорт, передает портал мэра и правительства города.

Показатели текущего сезона уже превысили результаты прошлых лет. Количество участников значительно возросло по сравнению с летним периодом: тогда свои мероприятия организовали 1,5 тысячи компаний. В сравнении с зимним сезоном прошлого года число присоединившихся предпринимателей увеличилось в 4 раза.

Проект помогает бизнесу привлечь сезонный трафик, получить заметное медийное присутствие и стать полноценным организатором городских событий. Этой зимой на площадках предпринимателей прошло 11,2 тысячи мероприятий, акций и скидок.

Самыми активными участниками "Зимы в Москве" стали предприятия торговли. Вместе с ними по числу заявок также лидируют сферы общественного питания, услуг, индустрии красоты, образования и творчества. Заявки на участие также поступили и от крупных франчайзинговых сетей. Наиболее популярным форматом специальных предложений стали скидки, которые предприниматели предоставили около 8,8 тысячи раз.

Причем почти половина компаний участвует в городских инициативах повторно. Например, заявку во второй раз подали основатели сети салонов красоты Familyart Вячеслав и Ирина Адерихины. Летом они укрепили доверие клиентов и увеличили их интерес, предложив скидку на первое посещение в любом салоне до конца февраля.

"Бьюти-сфера крайне конкурентная, хочется отличаться от множества других салонов. Поэтому мы организуем скидки – это работающий инструмент повышения заинтересованности клиентов, чтобы они оставались с нами как можно дольше. Участие в проекте помогает добиться этой цели и, конечно, внести свой вклад в жизнь города", – пояснила Адерихина.

Высокую оценку столичным инициативам дали и супруги Андрей Пономаренко и Александра Ермалинская, являющиеся владельцами школы игры на ханге Nhoc в районе Дорогомилово. В рамках проекта "Лето в Москве" они провели бесплатные мастер-классы, посетителями которых стали более 40 участников.

При этом поднять посещаемость учреждения в 2 раза помог "Бизнес-бокс" – набор инструментов, собранный лидерами рынка для развития своего дела и полученный от ГБУ "Малый бизнес Москвы" (МБМ). В связи с чем супруги решили продолжить участие в городских проектах и в зимний сезон. Например, в декабре и январе они предложили скидку на мастер-классы по игре на ханге.

К проекту также присоединился франчайзи и владелец "Бэби-клуба" в Жулебине Алексей Авдюшкин. Его детский центр работает уже 14 лет. В 2020 году он обратился в МБМ для получения и последующего продления статуса социального предпринимателя. В рамках проекта до конца января по пятницам в клубе проводились открытые встречи о детском развитии для молодых родителей. Кроме того, до конца февраля действуют скидки на расширенный пакет занятий "Комфорт" при покупке абонемента на 3 месяца и онлайн-курс по родительской этике.

Школа вокала "Дом голоса" стала еще одним примером успешного старта в проекте. Ее основательница Ксения Козлова узнала о "Зиме в Москве" через соцсети, после чего разработала специальное предложение. До конца февраля желающие могут посетить часовое индивидуальное пробное занятие по вокалу со скидкой 40%.

Вместе с тем впервые участниками проекта стали основатели школы-студии мозаики "Фавока" супруги Карина Фавока и Игорь Волосьянов. Они предложили скидку на мастер-классы по созданию мозаики для привлечения новых участников.

"В нашей школе на постоянной основе занимаются около 100 человек. Мы активно ищем возможности для расширения аудитории. Для нас мастер-класс – это не только обучение, но и способ вовлечения новых людей. А участие в сезонном проекте – логичный шаг, который помог рассказать о нашем искусстве и одновременно дать шанс открыть увлекательное и творческое хобби", – отметил Волосьянов.

Истории предпринимателей доказывают, что проект "Зима в Москве" полезен для бизнеса любого уровня. Участники, от новичков до опытных, получают мощную рекламную поддержку от города, включая пиар в медиа, публикации на mos.ru и в соцсетях, а также продвижение через сервисы Russpass, "Яндекс Карты" и 2ГИС. Кроме того, компаниям дарят зимний "Бизнес-бокс".

Заявку можно подать по ссылке или на портале mos.ru, выбрав опцию "На своей территории". Вопросы об участии можно задать по телефону МБМ 8 (495) 225-14-14 или онлайн.

Ранее стало известно, что участие в проекте "Зима в Москве" увеличило выручку столичного бизнеса. С 31 декабря по 11 января состоялось свыше 150 мероприятий и более 850 акций. Чаще всего их проводили предприятия торговли и сферы услуг, общественного питания, организации из индустрии красоты, творчества, образования.