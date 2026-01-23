Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Участие в проекте "Зима в Москве" увеличило выручку столичного бизнеса. Об этом сообщает портал мэра и правительства города.

Праздничная программа стала разнообразнее именно за счет участия предпринимателей в проекте. Они провели свыше 1,4 тысячи мероприятий, на которых все желающие занимались рукоделием, учили иностранные языки, пробовали себя в спорте. Сами же бренды стали более узнаваемы.

Только в праздничные дни, с 31 декабря по 11 января, прошло свыше 150 мероприятий и более 850 акций в рамках "Зимы в Москве". Чаще всего их проводили предприятия торговли и сферы услуг, общественного питания, организации из индустрии красоты, творчества, образования.

С 2 по 11 января юные жители гости города могли побывать на интерактивных спектаклях и мастер-классах по изготовлению поделок из бумаги, которые организовал детский центр "Непоседы в облаках". Также проводились танцевальные игры и неоновая дискотека, которую посетили свыше 180 человек.

Основательница центра Наталья Акинина поделилась, что таким образом она хотела не только проявить себя, но и подарить окружающим хорошее настроение. По ее словам, подход к работе оказался правильным. В этом она убедилась после участия в проекте.

Сотни гостей и жителей города также посетили арт-павильоны проекта "Сделано в Москве". На "Фабрике подарков" на Болотной площади прошло 53 бесплатных мероприятия, в которых приняли участие свыше 1,5 тысячи посетителей.

Основатель бренда авторских товаров Alieva Aliya Алия Алиева рассказала, что благодаря участию в проекте о ее продукции узнало очень много людей. Она представляет платки из вискозы и шелка, утепленные косынки с шерстью, открытки и косметички в разных арт-павильонах, однако чаще всего товары покупали на площадках "Самовар" и "Мандарин".

По словам Алиевой, товары раскупили уже в первый месяц зимы. Открыток было продано 2,7 тысячи штук. Благодаря этому повысилась выручка бренда.

Также к зимнему проекту присоединились и рестораны, многие из которых участвовали в конкурсе по праздничному оформлению. С 1 декабря 2025 по 15 января 2026 года их посетителей стало больше, а прибыль увеличилась. Средний рост этих показателей составил 10–15% по сравнению с таким же периодом прошлого года. При этом у некоторых заведений рост составил 30–40%. Например, у бара "Киану" на Малой Бронной посетителей стало на 38% больше.

Отмечается, что растут показатели не только у заведений на центральных улицах города. Кофейня Chalet Green на Ленинском проспекте увеличила выручку на 34% за счет яркого новогоднего оформления. Там использовались красные банты, елочные игрушки, нити из бусин.

На Тверском бульваре в бьюти-пространстве зимнего клуба "Москва" свою продукцию представляли бренды Vivienne Sabo, By Kiory, Krygina Cosmetics, Promakeup Laboratory и многие другие. Также они проводили интересные мероприятия для посетителей.

"Мы получили очень много хороших отзывов в социальных сетях. Зимний клуб точно вошел в топ мероприятий Москвы и буквально создал праздничную атмосферу в городе", – отметила основатель бренда Vdohni Полина Казакова.

Пространство было празднично украшено и погружало гостей в особую атмосферу. Гости могли расписать игрушки и пряники, поучаствовать во флешмобах, сделать карту желаний, ответить на вопросы в косметической викторине и получить подарки. Также мастера проводили игры и делали экспресс-макияж.

Увлекательные мероприятия проходили и в парках Москвы. 13 партнеров АНО "Развитие парков" в праздники организовали около 140 событий на этих площадках.

Например, на катке в Парке Горького появилась интерактивная зона "Станция тепла" бренда "Яндекс Пэй", где гостям давали чай в брендированных стаканчиках за участие в мероприятиях. В Измайловском парке, парке "Фили" и парке 50-летия Октября установили интерактивную промозону бренда "Додо Пицца", где проходили квесты, настольные игры и тематические задания.

На катке в парке "Красная Пресня" были вечеринки от партнера "Тимати х Majestic". Тогда гости катались под сеты известных диджеев. Катания под музыку прошли и в парке "Ходынское поле" в рамках Winter Fest. Интересные игры там проводил бренд "ВкусВилл".

В "Сокольниках" желающие могли поиграть в мини-хоккей, а в ландшафтном парке "Митино" и Измайловском парке можно было метать снежки в специальную мишень. Бренд "ВкусВилл" установил рядом с катками в парках точки с напитками и едой.

Ранее жителям и гостям столицы рассказали, что в 5 магазинах "Сделано в Москве" можно получить скидку до 30% по промокоду. Акция доступна до 28 февраля. Необходимо на кассе назвать промокод "Зима в Москве". После этого дешевле можно будет приобрести одежду, косметику, товары для детей, украшения, предметы декора.

