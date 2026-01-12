Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 января, 09:02

Город

В магазинах проекта "Сделано в Москве" можно получить скидку по промокоду

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

В пяти магазинах проекта "Сделано в Москве" можно получить скидку до 30% по промокоду, передал портал мэра и правительства столицы.

Акция доступна для гостей и жителей города до 28 февраля. Для получения скидки необходимо на кассе назвать промокод "Зима в Москве". Например, дешевле можно приобрести одежду, косметику, товары для детей, украшения, предметы декора по адресам:

  • Раменский бульвар, дом 1 (кластер "Ломоносов");
  • Булатниковская улица, дом 9а ("Место встречи "Бирюсинка");
  • улица Декабристов, дом 17 ("Место встречи "Байконур");
  • Чонгарский бульвар, дом 7 ("Место встречи "Ангара");
  • Инженерная улица, дом 1 ("Место встречи "Марс").

Участники проекта "Сделано в Москве" второй год подряд принимают участие в сезонном проекте "Зима в Москве". Этой зимой более 700 брендов представили свои товары в ярких арт-павильонах, которые расположены в туристических местах города. Это "Холодильник" на Тверском бульваре, "Красный шар" на Рождественке, "Фабрика подарков" на Болотной площади и в парке искусств "Музеон", "Самовар" и "Мандарин" на Арбате, "Поезд" в Парке Горького, "Воздушный шар" на Трубной площади, "Коробка конфет" на Новом Арбате, "Коньки" на Кузнецком Мосту.

Ранее сообщалось, что участниками зимнего клуба "Москва" на Тверском бульваре стали 75 брендов. Под открытым небом установили 13 домиков и ротонд. В числе товаров, которые представили предприниматели на Тверском бульваре, – разнообразная косметика, средства для волос и тела, парфюмерные и текстильные изделия.

Горожане могут посетить 400 площадок проекта "Зима в Москве"

Читайте также


Сюжет: Зима в Москве
бизнесгород

Главное

Как притязания Трампа на Гренландию повлияют на мировую политику?

Эксперты уверены: шансов на то, что ситуация перерастет в вооруженные действия, немного

Обострение может создать серьезную проблему для НАТО

Читать
закрыть

Какие подарки продают москвичи после Нового года?

Москвич опубликовал объявление о продаже "средневекового" держателя для туалетной бумаги

Жительница ЦАО решила продать брендовую сумку, наполненную вещами бывшего

Читать
закрыть

Почему препарат для животных стал опасным увлечением подростков?

Подростки стали употреблять ветеринарные препараты с целью опьянения

Случаи употребления габапентина молодежью могут быть связаны с желанием казаться "в теме"

Читать
закрыть

Зачем нужен генетический тест для будущих родителей?

Тест поможет оценить риски наследственных заболеваний у будущего ребенка

Услугу планируют включить в программу ОМС

Читать
закрыть

Кому и зачем нужно докупать пенсионные баллы?

Баллы нужны для страховой пенсии: ее начисляют, если у гражданина накоплено не менее 30

Эксперты напоминают: чем выше зарплата, тем больше баллов копится

Читать
закрыть

Когда в Москве закончатся снегопады?

С 13 января осадки в регионе станут менее интенсивными и локальными

Температурный фон начнет снижаться

Читать
закрыть

Как правильно заваривать и пить чай?

Напиток станет более полезным, если добавить в него сливочное масло с солью

Также важно соблюдать температуру заваривания

Читать
закрыть

Как уберечь зрение при работе за компьютером?

Важно соблюдать ограничения по времени работы с гаджетами

Расстояние от глаз до монитора должно составлять 50–70 сантиметров

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика