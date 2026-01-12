В магазинах проекта "Сделано в Москве" можно получить скидку по промокоду

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

В пяти магазинах проекта "Сделано в Москве" можно получить скидку до 30% по промокоду, передал портал мэра и правительства столицы.

Акция доступна для гостей и жителей города до 28 февраля. Для получения скидки необходимо на кассе назвать промокод "Зима в Москве". Например, дешевле можно приобрести одежду, косметику, товары для детей, украшения, предметы декора по адресам:



Раменский бульвар, дом 1 (кластер "Ломоносов");

Булатниковская улица, дом 9а ("Место встречи "Бирюсинка");

улица Декабристов, дом 17 ("Место встречи "Байконур");

Чонгарский бульвар, дом 7 ("Место встречи "Ангара");

Инженерная улица, дом 1 ("Место встречи "Марс").

Участники проекта "Сделано в Москве" второй год подряд принимают участие в сезонном проекте "Зима в Москве". Этой зимой более 700 брендов представили свои товары в ярких арт-павильонах, которые расположены в туристических местах города. Это "Холодильник" на Тверском бульваре, "Красный шар" на Рождественке, "Фабрика подарков" на Болотной площади и в парке искусств "Музеон", "Самовар" и "Мандарин" на Арбате, "Поезд" в Парке Горького, "Воздушный шар" на Трубной площади, "Коробка конфет" на Новом Арбате, "Коньки" на Кузнецком Мосту.

Ранее сообщалось, что участниками зимнего клуба "Москва" на Тверском бульваре стали 75 брендов. Под открытым небом установили 13 домиков и ротонд. В числе товаров, которые представили предприниматели на Тверском бульваре, – разнообразная косметика, средства для волос и тела, парфюмерные и текстильные изделия.