31 января, 09:16

Общество

Высота снежного покрова за период снегопада увеличилась на 31 см в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

В Москве высота снежного покрова выросла на 31 сантиметр в период с 26 по 30 января, когда фиксировался сильный снегопад. Об этом ТАСС рассказали в Гидрометцентре РФ.

В понедельник, 26 января, высота снежного покрова на главной метеостанции ВДНХ составила 30 сантиметров. Однако к пятнице, 30 января, показатель вырос до 61 сантиметра. Таким образом, как указали синоптики, высота снежного покрова превысила норму практически в 2 раза.

При этом в центре столицы прирост снега был чуть больше – 33 сантиметра. По данным метеостанции, расположенной возле гостиницы "Балчуг", если 26-го числа высота снежного покрова была 36 сантиметров, то к концу рабочей недели показатель достиг 69 сантиметров.

В свою очередь, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале указал, что январь стал самым холодным месяцем климатического года. По его словам, минимальная температура в Москве к утру 31 января составила минус 19,2 градуса. Такие показатели были зафиксированы впервые в этом сезоне, отметил синоптик.

Метеоролог добавил, что 31-го числа столичный регион останется под влиянием южной периферии холодного антициклона. В связи с этим сохранится переменная облачность. Однако осадков не ожидается.

"После утренних морозов, ставших самыми сильными с начала зимы, днeм показания термометров окажутся на 8–9 градусов ниже климатической нормы", – заключил Леус.

Снегопад обрушился на столичный регион вечером 26 января и с разной интенсивностью продолжался до вечера 29-го числа, а местами по региону – до ночи 30-го. Синоптики объясняли, что такое количество осадков выпало из-за влияния теплых воздушных масс с запада и юго-запада, которые пришли в Центральную Россию после отступления на восток гребня сибирского антициклона, обеспечивавшего до этого морозную погоду.

Городские службы в непрерывном режиме продолжают устранять последствия непогоды в Москве. Коммунальщики проводят работы по очистке крыш жилых домов, фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков от снега и наледи.

Также проводится цикл сплошного механизированного подметания проезжей части и тротуаров с последующей обработкой противогололедными средствами. Уборка снега ведется и на подходах к остановкам, станциям метро и МЦК, а также соцобъектам. Помимо этого, были организованы работы по погрузке и вывозу снежных масс, накопившихся за время снегопадов.

В Московском регионе ожидаются 20-градусные морозы

обществопогодагород

