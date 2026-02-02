02 февраля, 05:56Происшествия
Украинские беспилотники атаковали Старый Оскол в Белгородской области
Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"
Украинские дроны совершили атаку на город Старый Оскол в Белгородской области. О последствиях случившегося рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.
От удара одного из БПЛА загорелся частный дом, сотрудники МЧС уже находятся на месте пожара. В результате детонации еще одного беспилотника были выбиты окна в трех многоквартирных домах, а также поврежден один автомобиль.
"Подомовой обход продолжается. Оперативные службы работают на местах", – написал Гладков с своем телеграм-канале.
Ранее украинский беспилотник атаковал движущийся автомобиль в районе села Белянка в Белгородской области. В результате пострадали два мирных жителя, в том числе несовершеннолетняя.
Еще одна атака ВСУ произошла в поселке Зареченский в Орловской области. В результате атаки дронов оказались повреждены остекления жилых домов и несколько автомобилей.