Украинские беспилотники атаковали Старый Оскол в Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Украинские дроны совершили атаку на город Старый Оскол в Белгородской области. О последствиях случившегося рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

От удара одного из БПЛА загорелся частный дом, сотрудники МЧС уже находятся на месте пожара. В результате детонации еще одного беспилотника были выбиты окна в трех многоквартирных домах, а также поврежден один автомобиль.

"Подомовой обход продолжается. Оперативные службы работают на местах", – написал Гладков с своем телеграм-канале.

Ранее украинский беспилотник атаковал движущийся автомобиль в районе села Белянка в Белгородской области. В результате пострадали два мирных жителя, в том числе несовершеннолетняя.

Еще одна атака ВСУ произошла в поселке Зареченский в Орловской области. В результате атаки дронов оказались повреждены остекления жилых домов и несколько автомобилей.