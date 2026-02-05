Умерла вдова Баталова Гитана Леонтенко

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

В Москве умерла вдова народного артиста СССР Алексея Баталова Гитана Леонтенко. Она скончалась на 91-м году жизни, пишет ТАСС со ссылкой на представителя семьи, юриста Татьяну Кириенко.

"Она скончалась мирно, дома. Ей было 90 лет", – сказала собеседница агентства.

Прощание с Леонтенко пройдет в пятницу, 6 февраля, на Преображенском кладбище столицы. Отпевание состоится в храме святителя Николая Чудотворца на территории кладбища. Ее похоронят в семейной могиле.

Леонтенко родилась в 1935 году. В 1944-м она начала выступать в цирке, была танцовщицей на лошади. Кроме того, Леонтенко снималась в кино. В числе ее работ есть роли в фильмах "В городе С." и "Старый знакомый".

В 1963 году Леонтенко вышла замуж за Баталова. Он скончался в 2017 году.