Умер пианист и композитор Левон Оганезов

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Советский и российский пианист и композитор, народный артист России Левон Оганезов умер на 85-м году жизни. Об этом сообщается на его странице в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ).

Уточняется, что композитор ушел из жизни 13 декабря после продолжительной борьбы с онкологией.

"Для своих многочисленных поклонников он запомнится виртуозностью и искрометным юмором. Для нас он навсегда останется любимым мужем, папой, дедушкой, прадедом, тестем и лучшим другом", – говорится в сообщении.

Левон Оганезов родился 25 декабря 1940 года в Москве. Он окончил Музыкальное училище имени Ипполитова-Иванова, после чего отучился в Московской консерватории по классу фортепиано.

В 1959 году Оганезов начал работать в Москонцерте. Музыкант сотрудничал со многими известными артистами, включая Клавдию Шульженко, Валентину Толкунову, Иосифа Кобзона, Андрея Миронова и других.

Он также являлся соведущим телевизионных программ "Клуб "Белый попугай", "Суета вокруг рояля", "Добрый вечер с Игорем Угольниковым" и "Жизнь прекрасна". Кроме того, Оганезов исполнил роли в фильмах "След дождя" и "Ключ от спальни". В качестве актера он участвовал и в спектакле Московского театра сатиры "Прощай, конферансье!".

Оганезов был удостоен звания лауреата премии "Золотой Остап" за юмор в музыке, заслуженного артиста России и народного артиста России, а также получил благодарность министра культуры РФ за многолетний плодотворный труд и большой вклад в развитие музыкального искусства.

