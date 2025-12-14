Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 декабря, 23:25

Культура

Умер пианист и композитор Левон Оганезов

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Советский и российский пианист и композитор, народный артист России Левон Оганезов умер на 85-м году жизни. Об этом сообщается на его странице в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ).

Уточняется, что композитор ушел из жизни 13 декабря после продолжительной борьбы с онкологией.

"Для своих многочисленных поклонников он запомнится виртуозностью и искрометным юмором. Для нас он навсегда останется любимым мужем, папой, дедушкой, прадедом, тестем и лучшим другом", – говорится в сообщении.

Левон Оганезов родился 25 декабря 1940 года в Москве. Он окончил Музыкальное училище имени Ипполитова-Иванова, после чего отучился в Московской консерватории по классу фортепиано.

В 1959 году Оганезов начал работать в Москонцерте. Музыкант сотрудничал со многими известными артистами, включая Клавдию Шульженко, Валентину Толкунову, Иосифа Кобзона, Андрея Миронова и других.

Он также являлся соведущим телевизионных программ "Клуб "Белый попугай", "Суета вокруг рояля", "Добрый вечер с Игорем Угольниковым" и "Жизнь прекрасна". Кроме того, Оганезов исполнил роли в фильмах "След дождя" и "Ключ от спальни". В качестве актера он участвовал и в спектакле Московского театра сатиры "Прощай, конферансье!".

Оганезов был удостоен звания лауреата премии "Золотой Остап" за юмор в музыке, заслуженного артиста России и народного артиста России, а также получил благодарность министра культуры РФ за многолетний плодотворный труд и большой вклад в развитие музыкального искусства.

Читайте также


культура

Главное

Что будет с российскими активами, замороженными в Евросоюзе?

Власти Бельгии заявили о неизбежности использования российских активов для помощи Украине

Решение будет обсуждаться на заседании ЕС 18 и 19 декабря декабря

Читать
закрыть

Стоит ли запрещать новогодние корпоративы в России?

Подобные мероприятия часто сопровождаются непристойным поведением со стороны работников

Однако эксперты уверены: корпоративы являются поводом найти общий язык с коллегами

Читать
закрыть

Разрешат ли россиянам выезжать из страны в день погашения долга?

Информация о задолженности подтягивается быстро благодаря современным IT-системам

Эксперты уверены: ускорить снятие барьеров вполне реально

Читать
закрыть

Как работа по ночам сказывается на состоянии сотрудников?

Ночная работа может ухудшить состояние сердца

Зачастую у работника отмечается еще и недосып

Читать
закрыть

Почему спрос на домашние кофемашины резко вырос?

Основным драйвером роста стали недорогие устройства стоимостью до 5 000 рублей

Причиной роста популярности малой бытовой техники сыграл тренд на приготовление кофе дома

Читать
закрыть

Во сколько обойдется украшение квартиры перед Новым годом?

На онлайн-платформах появились частные объявления с предложениями украсить квартиры

За подбор игрушек, распутывание гирлянд и их развешивание декораторы просят 3–10 тысяч рублей

Читать
закрыть

Какие главные астрономические явления ждать в первой половине зимы?

Пик одного из самых красивых и мощных метеорных потоков придется на ночь с 13 на 14 декабря

21 декабря наступает зимнее солнцестояние – самый короткий день и самая длинная ночь в году

Читать
закрыть

Каких диких животных можно увидеть в столице зимой?

Жители Москвы могут увидеть на природных территориях города лис

Есть шанс заметить в черте города лосей, которых можно считать местными обитателями

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика