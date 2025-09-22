22 сентября, 12:09Культура
Умерла мать Леонида Агутина
Фото: телеграм-канал "Леонид Агутин"
Певец Леонид Агутин сообщил в телеграм-канале о смерти своей матери Людмилы.
По словам исполнителя, он знал, что это неизбежно произойдет, однако не верил. Певец назвал мать своим ангелом-хранителем.
"Мое лето, чудесное, настоящее детское лето в пионерском лагере, куда вы с папой приезжали ко мне. А ты такая – в белых брюках, и твои руки, и я счастлив. И вот это лето кончилось. И больше уже никогда не начнется", – написал музыкант.
Агутин выразил надежду, что его мама "сейчас на пути в мир для самых лучших людей".
Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/agutinleonid
В разговоре с телеграм-каналом SHOT отец артиста Николай рассказал, что его 85-летняя супруга скончалась накануне дома. У нее было много заболеваний, главным из которых стала болезнь Паркинсона.
Агутина всю жизнь проработала учителем начальных классов в одной из московских школ.