Умерла мать Леонида Агутина

Фото: телеграм-канал "Леонид Агутин"

Певец Леонид Агутин сообщил в телеграм-канале о смерти своей матери Людмилы.

По словам исполнителя, он знал, что это неизбежно произойдет, однако не верил. Певец назвал мать своим ангелом-хранителем.

"Мое лето, чудесное, настоящее детское лето в пионерском лагере, куда вы с папой приезжали ко мне. А ты такая – в белых брюках, и твои руки, и я счастлив. И вот это лето кончилось. И больше уже никогда не начнется", – написал музыкант.

Агутин выразил надежду, что его мама "сейчас на пути в мир для самых лучших людей".

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/agutinleonid

В разговоре с телеграм-каналом SHOT отец артиста Николай рассказал, что его 85-летняя супруга скончалась накануне дома. У нее было много заболеваний, главным из которых стала болезнь Паркинсона.

Агутина всю жизнь проработала учителем начальных классов в одной из московских школ.