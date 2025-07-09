Умерла мать шахматиста Яна Непомнящего

Фото: телеграм-канал "Lachesis без Q"

Скончалась мать 34-летнего российского шахматиста Яна Непомнящего Лилия. Об этом сообщает пресс-служба Федерации шахмат России.

Непомнящая умерла во вторник, 8 июля. Федерация выразила искренние соболезнования ее сыну и родственникам женщины. В организации назвали мать гроссмейстера "замечательным преподавателем математики", указав на то, что ее воспитанники поступали в лучшие российские университеты.

В начале июля Непомнящий вылетел из топ-10 сильнейших гроссмейстеров в мире и оказался на 14-й позиции в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE). В его активе 2 742 очка. На первом месте находится норвежец Магнус Карлсен с 2 839 баллами.

Непомнящий является двукратным чемпионом России и победителем командного чемпионата мира, а также чемпионом Европы и участником двух матчей за звание чемпиона мира.

