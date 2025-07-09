09 июля, 11:11Спорт
Умерла мать шахматиста Яна Непомнящего
Фото: телеграм-канал "Lachesis без Q"
Скончалась мать 34-летнего российского шахматиста Яна Непомнящего Лилия. Об этом сообщает пресс-служба Федерации шахмат России.
Непомнящая умерла во вторник, 8 июля. Федерация выразила искренние соболезнования ее сыну и родственникам женщины. В организации назвали мать гроссмейстера "замечательным преподавателем математики", указав на то, что ее воспитанники поступали в лучшие российские университеты.
В начале июля Непомнящий вылетел из топ-10 сильнейших гроссмейстеров в мире и оказался на 14-й позиции в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE). В его активе 2 742 очка. На первом месте находится норвежец Магнус Карлсен с 2 839 баллами.
Непомнящий является двукратным чемпионом России и победителем командного чемпионата мира, а также чемпионом Европы и участником двух матчей за звание чемпиона мира.
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