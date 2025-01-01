Шахматисты Непомнящий и Карлсен разделили первое место на чемпионате мира

Фото: AP Photo/Kamran Jebreili

Российский шахматист Ян Непомнящий и норвежец Магнус Карлсен разделили первое место на чемпионате мира по блицу. Об этом сообщает ТАСС.

Соревнования завершились в Нью-Йорке. В каждом раунде плей-офф турнира шахматисты проводили по четыре партии, контроль времени при этом составлял три минуты на партию с добавлением двух секунд после каждого хода.

В финальном матче Карлсен выиграл первые две партии, однако затем победу дважды подряд одержал Непомнящий.

В последующих трех дополнительных партиях были зафиксированы ничьи, в связи с чем норвежский шахматист предложил российскому гроссмейстеру разделить титул чемпиона мира.

Впервые в истории чемпионами мира по блицу стали два гроссмейстера, отметили в Международной шахматной федерации.

В декабре гроссмейстер из Индии Гукеш Доммараджу стал новым чемпионом мира по шахматам. В 14-й партии за мировую корону он одержал победу над китайцем Дин Лижэнем.

Игра завершилась после 58-го хода. Итоговый счет составил 7,5:6,5 в пользу 18-летнего Доммараджу.