Россиянка Александра Горячкина выиграла этап Гран-при FIDE в Казахстане

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Россиянка Александра Горячкина победила на втором этапе серии Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE). Соревнования состоялись в городе Шымкент в Казахстане, сообщает ТАСС.

В финальном, девятом туре россиянка черными фигурами сыграла вничью с Нургюл Салимовой из Болгарии. По итогам турнира шахматистка набрала 7 очков.

Ранее бывший глава FIDE и экс-лидер Калмыкии Кирсан Илюмжинов заявил, что Международная шахматная федерация вновь становится политизированной международной организацией. По его словам, спорт должен объединять людей. Илюмжинов обратил внимание, что в первую очередь этот тезис относится к шахматам.

С марта 2022 года сборные России и Белоруссии отстранены от участия в международных шахматных соревнованиях под своей эгидой.

В феврале 2023 года стало известно, что делегаты Генеральной ассамблеи Азиатской шахматной федерации (ACF) поддержали включение Федерации шахмат России (ФШР) в состав организации. За это решение проголосовали 29 представителей, против – 1. Еще 6 от голосования воздержались.

