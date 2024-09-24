Экс-глава FIDE Илюмжинов осудил решение организации по допуску россиян к турнирам

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Бывший глава FIDE и экс-лидер Калмыкии Кирсан Илюмжинов заявил, что Международная шахматная федерация вновь становиться политизированной международной организацией.

Так в эфире радио КП он отреагировал на информацию о том, что Генассамблея FIDE проголосовала против полноценного допуска России и Белоруссии к турнирам.

Илюмжинов подчеркнул, что ему непонятно, почему руководство организации не реагирует на происходящее.

"Со сцены конгресса Генассамблеи раздаются различные политические заявления – это ненормально", – отметил он.

По его словам, спорт, наоборот, должен объединять людей. Илюмжинов обратил внимание, что в первую очередь этот тезис относится к шамхматам, поскольку шахматисты – "народ умный" и думают "на три хода вперед".

Он также подчеркнул, что все зависит от руководства FIDE , которое допускает "политизированные, направленные против одной страны, против шахматистов" высказывания. При этом мировые шахматы на протяжении последних 100 лет развивались именно благодаря россиянам, резюмировал Илюмжинов.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Украина и западные страны оказывают на FIDE неприкрытое давление. В связи с этим, отметил он, организация не может быть свободна от политизации спорта.

С марта 2022 года сборные России и Белоруссии отстранены от участия в международных шахматных соревнованиях под своей эгидой.

В феврале 2023 года стало известно, что делегаты Генеральной ассамблеи Азиатской шахматной федерации (ACF) поддержали включение Федерации шахмат России (ФШР) в состав организации. За это решение проголосовали 29 представителей, против – 1. Еще 6 от голосования воздержались.