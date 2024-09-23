Песков заявил о давлении Украины и Запада на Международную шахматную федерацию

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Украина и западные страны оказывают неприкрытое давление на Международную шахматную федерацию (FIDE), поэтому она не может быть свободна от политизации спорта. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Однако представитель Кремля поблагодарил те страны, в число которых вошла Киргизия, за то, что в публичном пространстве они выступили в поддержку России, попросив снять ограничения с российских и белорусских шахматистов.

"Мы признательны за такую поддержку. Знаем, что Киргизия не единственная страна, которая нас поддерживает", – заявил представитель Кремля.

По словам Пескова, Федерация шахмат России продолжит работу по снятию санкций со своих спортсменов. Пресс-секретарь президента также выразил надежду на то, что со временем работа в данном направлении даст результат, и баланс сил FIDE в связи с этим изменится.

Генассамблея FIDE состоялась 21–22 сентября в Будапеште. Перед голосованием совет федерации рекомендовал полностью не снимать ограничения с шахматистов России и Белоруссии, однако разрешить детям до 12 лет и российским спортсменам с ограниченными возможностями участвовать в командных международных соревнованиях.

Многие делегаты проголосовали за поддержку рекомендаций совета FIDE. Однако организация все равно продолжит консультации с Международным олимпийским комитетом (МОК) и Международным паралимпийским комитетом (МПК).

С марта 2022 года сборные России и Белоруссии отстранены от участия в международных шахматных соревнованиях под своей эгидой.

В феврале 2023 года стало известно, что делегаты Генеральной ассамблеи Азиатской шахматной федерации (ACF) поддержали включение Федерации шахмат России (ФШР) в состав организации. За это решение проголосовали 29 представителей, против – 1. Еще 6 от голосования воздержались.

