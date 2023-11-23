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23 ноября, 16:06

Спорт

Шахматисты из РФ продолжат выступать под флагом FIDE до 2025 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Международная шахматная федерация (FIDE) продлила разрешение спортсменам из РФ и Белоруссии выступать под флагом организации до 1 января 2025 года. Об этом сообщается на сайте FIDE.

Ранее стало известно, что спортсмены из РФ могут принять участие в юношеских Олимпийских играх 2026 года, которые состоятся в Сенегале. Как уточнил гендиректор Олимпийского комитета России (ОКР) Владимир Сенглеев, спортсмены смогут претендовать в турнирах на призовые места.

До этого участие российских спортсменов в соревнованиях одобрила и Международная федерация конного спорта (FEI).

Однако гражданам РФ разрешили присоединяться к турнирам лишь в нейтральном статусе. Аналогичную возможность предоставили и спортсменам из Белоруссии.

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