FIDE создаст рабочую группу по вопросу допуска РФ и Белоруссии к соревнованиям

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Генеральная ассамблея Международной шахматной федерации (FIDE) приняла решение о создании рабочей группы, которая рассмотрит возможность допуска РФ и Белоруссии к международным соревнованиям. Об этом сообщается на сайте Федерации шахмат России.

Отмечается, что во второй день заседания ассамблеи, которая проходит в индийском Ченнаи, совету FIDE было поручено сформировать рабочую группу в ближайшее время.

В марте FIDE отстранила сборные России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях под своей эгидой. Генассамблея организации приняла решение создать рабочую группу, которая рассмотрит дальнейшую возможность участия этих сборных в международных турнирах.

До этого федерация по призыву МОК запретила использование флагов и гимнов России и Белоруссии на международных соревнованиях, а также расторгла спонсорские соглашения с государственными компаниями двух стран.

