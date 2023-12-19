Глава FIDE рассказал о преимуществах перехода российских шахмат в Азию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович оценил переход Федерации шахмат РФ (ФШР) под эгиду Азиатской шахматной федерации (ACF). Он заявил, что благодаря такому шагу азиатские шахматы стали более конкурентоспособными.

"И с точки зрения проведения международных турниров это означает сдвиг в сторону Азии. Мы видим, что заявок от азиатских стран стало больше – Узбекистан, Казахстан, Оман, ОАЭ, Китай, Индия. Действительно, многие страны претендуют на проведение международных шахматных турниров", – цитирует его "Газета.ру".

По словам Дворковича, российский фактор оказался одним из самых важных в данном процессе. Как он подчеркнул, шахматисты РФ теперь могут соревноваться в большем числе турниров.

"Российские шахматисты, как всегда, составляют 15–20 процентов от всех участников, и эта пропорция не меняется, так что мы считаем, что ситуация остается стабильной, несмотря на все мировые потрясения", – заявил президент FIDE.

С марта 2022 года сборные России и Белоруссии отстранены от участия в международных шахматных соревнованиях под своей эгидой. Такое решение приняли в Международной шахматной федерации (FIDE).

В феврале этого года стало известно, что делегаты Генеральной ассамблеи Азиатской шахматной федерации (ACF) поддержали включение Федерации шахмат России (ФШР) в состав организации. За это решение проголосовали 29 представителей, против – 1. Еще 6 от голосования воздержались.

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