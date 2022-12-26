Эксперт оценил последствия возможного перехода РФС в Азиатскую конфедерацию футбола

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Переход Российского футбольного союза в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК), если он произойдет, может обернуться крайне негативными последствиями для бизнеса, завязанного на этом виде спорта. Такое мнение в беседе с радиостанцией "Комсомольская правда" озвучил главред газеты "Советский спорт" Николай Еременко.

Он отметил, что обычно все страны всегда стремились в Европу, как когда-то Израиль и Казахстан, о переходе же из Европы в Азию даже подумать никто не мог. По его словам, УЕФА, по сути, не отпускает Россию: организация продлевает отстранение сборной РФ, не исключая ее полностью, однако в какой-то момент временное решение должно заменить постоянное.

В то же время для России участие в том или ином футбольном союзе является политическим вопросом. Так, в АФК против РФ выступают только Япония, Южная Корея, Тайвань и Австралия, эти же страны будут голосовать против ее членства в Конфедерации.

"Нам кажется, что поэтому (из-за небольшого числа антироссийски настроенных стран. – Прим. ред.) надо срочно ломануться в Азию. С точки зрения футбола, с точки зрения бизнеса на футболе, это, конечно, будет жесточайший провал. Этого делать нельзя ни при каких обстоятельствах", – подытожил Еременко.

Ранее стало известно, что 27 декабря РФС примет решение относительно возможного выхода из УЕФА и перехода в Азиатскую конфедерацию футбола. По словам президента РФС Александра Дюкова, это решение определит траекторию развития российского футбола на ближайшие 10 лет.



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