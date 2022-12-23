УЕФА ослабит санкции и проведет турнир в России – СМИ

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) впервые после введения санкций проведет турнир в России. Такое решение было принято в результате неофициальных переговоров УЕФА с Российским футбольным союзом (РФС). Об этом сообщает "РБК Спорт" со ссылкой на источники в спортивных организациях.

Проведение международного турнира развития УЕФА для юношеских сборных команд запланировано на май 2023 года. Соревнования пройдут в Волгограде.

Источники в РФС уточнили, что в турнире примут участие юноши и девушки до 16 лет и послабления предусмотрены исключительно в отношении молодежи. Санкции против основной сборной и клубов пока останутся без изменений.

Несмотря на то что процесс обсуждения выхода российского футбола из-под санкций носит неофициальный характер, в УЕФА считают, что это "говорит о позитивном импульсе".

Ранее стало известно, что иностранные футболисты и тренеры из российских команд смогут в одностороннем порядке приостанавливать контракты со своими клубами до 30 июня 2023 года. Соответствующее решение приняла Международная федерация футбола (ФИФА). Аналогичное разрешение получили легионеры, выступающие в футбольных клубах Украины.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!