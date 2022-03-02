Какие ключевые санкции против российского спорта ввели международные федерации

Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов рассказывает о том, каких основных видов спорта и в каких соревнованиях нашу страну лишили за последнюю неделю.

Футбол

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) лишили Россию международных соревнований – как на клубном уровне, так и на уровне сборных. Это значит, что национальная команда лишается стыков отборочного цикла ЧМ-2022, а следовательно, и шанса сыграть на мундиале.

Отстранение касается и женской сборной, которая рискует пропустить чемпионат Европы и квалификацию ЧМ. В свою очередь, московский "Спартак" уже точно не сыграет с "Лейпцигом" в 1/8 финала Лиги Европы. Российский футбольный союз заявил, что категорически не согласен с решением ФИФА и УЕФА и будет оспаривать его "в соответствии с нормами международного спортивного права".

Футбольные организации и клубы массово отказываются от любых связей с российскими компаниями. Ключевая новость здесь – разрыв спонсорского контракта УЕФА и "Газпрома". Сотрудничество прекращено по всем совместным проектам: Лига чемпионов, турниры сборных и конкретно Евро-2024.

Также контракт с "Газпромом" разорвал немецкий "Шальке". Другой футбольный клуб – английский "Манчестер Юнайтед" – отказался от сотрудничества с российской авиакомпанией "Аэрофлот". Корпорация Adidas приостановила сотрудничество с отечественной сборной.



Одна из важнейших санкций касается турниров, которые собиралась принять Россия. Так, у нашей страны отобрали финал Лиги чемпионов УЕФА – он должен был пройти в этом году в Санкт-Петербурге. Теперь решающий матч главного еврокубка примет парижский "Стад де Франс".



Владелец "Челси" Роман Абрамович из-за санкций был вынужден передать управление попечительскому совету клуба. При этом, как пишут британские СМИ, попечители лондонской команды не очень хотят быть прикрытием для российского бизнесмена, так что вопрос с передачей прав пока подвис в воздухе. Некоторые издания утверждают, что, возможно, Абрамовичу, который владеет "Челси" с 2003 года, придется продать клуб.

Хоккей

Фото: Москва 24/Анна Юргенсон

В хоккее под бан также подпала сборная России – она больше не сможет принимать участие в международных матчах, в том числе в оставшихся этапах Евротура. Фактически российские хоккеисты лишились всех ближайших чемпионатов мира – от юниорских до взрослых. Это касается как мужских, так и женских сборных.

Кроме того, Международная федерация хоккея (ИИХФ) запретила проводить все матчи под своей эгидой на территории России. Отдельно было оговорено, что наша страна не примет молодежный чемпионат мира в Новосибирске и Омске в 2023 году. Про взрослый ЧМ, который должен был пройти в 2023 году в Санкт-Петербурге, пока ничего не ясно.

Между тем Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила о прекращении всех деловых отношений с Россией. В первую очередь это затронуло компанию "Яндекс", которая имела действующие права на трансляции матчей НХЛ.

Конькобежный спорт

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Совет Международного союза конькобежцев (ISU) отстранил спортсменов из России от участия во всех соревнованиях под эгидой организации. Ограничения коснутся конькобежного спорта, шорт-трека, а также фигурного катания.

Чемпионат мира по фигурному катанию должен был пройти с 21 по 27 марта в Монпелье. Следовательно, наши спортсмены почти наверняка не смогут принять в нем участие.

Баскетбол

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Международная федерация баскетбола (ФИБА) отстранила Россию – как национальную команду, так и клубы – от участия во всех турнирах под эгидой организации. Ограничения также касаются женских и юношеских команд, баскетбола 3х3 и рефери из России. В перспективе наши национальные команды могут пропустить отборочные матчи к мужскому Кубку мира, мужской чемпионат Европы и женский Кубок мира.

Что касается клубов, то результаты баскетбольных ЦСКА, УНИКСа, "Зенита" и "Локомотива-Кубани" в Евролиге могут аннулировать. Кроме того, турнир приостановил отношения с банком ВТБ.

Волейбол

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Международная федерация волейбола (FIVB) отстранила все сборные, клубы и игроков из России от участия в международных соревнованиях. Запрет действует на все турниры под их эгидой, в том числе пляжный и снежный волейбол.

Кроме того, Россию лишили права проведения чемпионата мира по волейболу 2022 года. Турнир должен был пройти в августе – сентябре в 10 российских городах. Ранее FIVB также перенесла из нашей страны предстоящие матчи Лиги наций.

Гандбол

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Европейская федерация гандбола (EHF) отстранила Россию от участия в турнирах под эгидой организации на неопределенный срок – как на уровне клубов, так и на уровне сборных.

Кроме того, федерация перенесла чемпионат Европы по пляжному гандболу среди игроков до 16 лет и отборочный турнир на ЧЕ по пляжному гандболу 2023 года. Оба мероприятия должны были пройти в Москве в июле этого года.