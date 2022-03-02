Какие ключевые санкции против российского спорта ввели международные федерации

Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов рассказывает о том, каких основных видов спорта и в каких соревнованиях нашу страну лишили за последнюю неделю.
Футбол
Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) лишили Россию международных соревнований – как на клубном уровне, так и на уровне сборных. Это значит, что национальная команда лишается стыков отборочного цикла ЧМ-2022, а следовательно, и шанса сыграть на мундиале.
Отстранение касается и женской сборной, которая рискует пропустить чемпионат Европы и квалификацию ЧМ. В свою очередь, московский "Спартак" уже точно не сыграет с "Лейпцигом" в 1/8 финала Лиги Европы. Российский футбольный союз заявил, что категорически не согласен с решением ФИФА и УЕФА и будет оспаривать его "в соответствии с нормами международного спортивного права".
Футбольные организации и клубы массово отказываются от любых связей с российскими компаниями. Ключевая новость здесь – разрыв спонсорского контракта УЕФА и "Газпрома". Сотрудничество прекращено по всем совместным проектам: Лига чемпионов, турниры сборных и конкретно Евро-2024.
Также контракт с "Газпромом" разорвал немецкий "Шальке". Другой футбольный клуб – английский "Манчестер Юнайтед" – отказался от сотрудничества с российской авиакомпанией "Аэрофлот". Корпорация Adidas приостановила сотрудничество с отечественной сборной.
Владелец "Челси" Роман Абрамович из-за санкций был вынужден передать управление попечительскому совету клуба. При этом, как пишут британские СМИ, попечители лондонской команды не очень хотят быть прикрытием для российского бизнесмена, так что вопрос с передачей прав пока подвис в воздухе. Некоторые издания утверждают, что, возможно, Абрамовичу, который владеет "Челси" с 2003 года, придется продать клуб.
Хоккей
В хоккее под бан также подпала сборная России – она больше не сможет принимать участие в международных матчах, в том числе в оставшихся этапах Евротура. Фактически российские хоккеисты лишились всех ближайших чемпионатов мира – от юниорских до взрослых. Это касается как мужских, так и женских сборных.
Кроме того, Международная федерация хоккея (ИИХФ) запретила проводить все матчи под своей эгидой на территории России. Отдельно было оговорено, что наша страна не примет молодежный чемпионат мира в Новосибирске и Омске в 2023 году. Про взрослый ЧМ, который должен был пройти в 2023 году в Санкт-Петербурге, пока ничего не ясно.
Между тем Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила о прекращении всех деловых отношений с Россией. В первую очередь это затронуло компанию "Яндекс", которая имела действующие права на трансляции матчей НХЛ.
Конькобежный спорт
Совет Международного союза конькобежцев (ISU) отстранил спортсменов из России от участия во всех соревнованиях под эгидой организации. Ограничения коснутся конькобежного спорта, шорт-трека, а также фигурного катания.
Чемпионат мира по фигурному катанию должен был пройти с 21 по 27 марта в Монпелье. Следовательно, наши спортсмены почти наверняка не смогут принять в нем участие.
Баскетбол
Международная федерация баскетбола (ФИБА) отстранила Россию – как национальную команду, так и клубы – от участия во всех турнирах под эгидой организации. Ограничения также касаются женских и юношеских команд, баскетбола 3х3 и рефери из России. В перспективе наши национальные команды могут пропустить отборочные матчи к мужскому Кубку мира, мужской чемпионат Европы и женский Кубок мира.
Что касается клубов, то результаты баскетбольных ЦСКА, УНИКСа, "Зенита" и "Локомотива-Кубани" в Евролиге могут аннулировать. Кроме того, турнир приостановил отношения с банком ВТБ.
Волейбол
Международная федерация волейбола (FIVB) отстранила все сборные, клубы и игроков из России от участия в международных соревнованиях. Запрет действует на все турниры под их эгидой, в том числе пляжный и снежный волейбол.
Кроме того, Россию лишили права проведения чемпионата мира по волейболу 2022 года. Турнир должен был пройти в августе – сентябре в 10 российских городах. Ранее FIVB также перенесла из нашей страны предстоящие матчи Лиги наций.
Гандбол
Европейская федерация гандбола (EHF) отстранила Россию от участия в турнирах под эгидой организации на неопределенный срок – как на уровне клубов, так и на уровне сборных.
Кроме того, федерация перенесла чемпионат Европы по пляжному гандболу среди игроков до 16 лет и отборочный турнир на ЧЕ по пляжному гандболу 2023 года. Оба мероприятия должны были пройти в Москве в июле этого года.