Главные итоги сборной ОКР на прошедшей Олимпиаде в Пекине

20 февраля XXIV зимние Олимпийские игры официально подошли к концу. Российская команда, выступавшая на мировом первенстве под флагом Олимпийского комитета России, заняла в неофициальном медальном зачете девятое место. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов рассказывает о ключевых моментах Игр.

Рекорд по медалям

Фото: Москва 24/Ант

он Великжанин

Как и предсказывали американские аналитики перед началом соревнований, сборная Олимпийского комитета России (ОКР) побила рекорд по количеству медалей на одних Играх, завоевав 32 награды. До этого лучшим результатом было 29 медалей. Такое случалось дважды – на Олимпиаде-1988 в Калгари и на Играх-2014 в Сочи. Более того, сбылся даже прогноз по первым двум местам неофициального зачета: победителем стала Норвегия с 16 золотыми медалями, второе место заняла Германия – у нее 12 наград высшей пробы.

Вот только дальше реальность разошлась с ожиданиями. К сожалению, сборная России заняла не третью, как предполагалось, а лишь девятую строчку. Топ-3 замкнула страна – хозяйка Игр – Китай. Четвертое и пятое места достались США и Швеции.

Лыжники вне конкуренции

Иван Якимушкин и Александр Большунов. Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Не все герои носят плащи, некоторые из них – лыжные ботинки. Во всяком случае, это актуально для Александра Большунова, который на прошедших Играх стал трехкратным олимпийским чемпионом: в скиатлоне, марафоне и мужской эстафете (вместе с Алексеем Червоткиным, Денисом Спицовым и Сергеем Устюговым). Всего же Сан Саныч принес для российской сборной аж пять медалей. Помимо золота, он выиграл по еще одной серебряной и бронзовой медали. До этого всего троим отечественным спортсменам удавалось увезти с одной Олимпиады сразу пять наград. В 1992 году это получилось у Елены Вяльбе и Любови Егоровой, а в 1998 году – у Ларисы Лазутиной.

Помимо Большунова (кроме упомянутой уже эстафеты), медали, правда, в основном серебряные и бронзовые, выиграли и другие наши лыжники. Денис Спицов стал вторым в скиатлоне, а Иван Якимушкин – в масс-старте. Кроме того, Александр Терентьев стал третьим в личном и командном спринте (как раз вместе с Большуновым). Однако на Играх в Пекине отметились не только наши лыжники, но и лыжницы: в женской эстафете завоевали золотые медали Юлия Ступак, Татьяна Сорина, Вероника Степанова и Наталья Непряева. Последняя также выиграла серебро в скиатлоне и вместе со Ступак заработала бронзу в командном спринте.

Отдельно стоит отметить, что до этого золото одновременно в мужской и женской эстафетах наши лыжники выигрывали полвека назад – на Играх 1972 года в Саппоро.

Фигурные драмы

Камила Валиева. Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Главным новостным поводом этой Олимпиады вновь стал допинг-скандал: в декабрьской пробе 15-летней фигуристки Камилы Валиевой обнаружили запрещенный препарат триметазидин. Правда, объявили об этом почему-то только после командного турнира, на котором российские спортсмены заняли первое место. Затем были долгие разбирательства, неприятные выступления американских и британских журналистов и оправдательный приговор на выездном заседании Спортивного арбитражного суда. Который, впрочем, не спас от эмоционального потрясения и пятого места в личном турнире.

Кошмар, произошедший с Валиевой, в очередной раз поставил множество вопросов перед Международным олимпийским комитетом и всевозможными спортивными функционерами: от возрастного ценза в фигурном катании до реформы системы антидопинга. Вместе с тем за скандалом с участием 15-летней спортсменки совсем затерялось золото Анны Щербаковой и серебро Александры Трусовой. Хотя в большей степени это можно сказать про нашу чемпионку, так как Трусова буквально разорвала информационное поле своей тирадой после выступления в произвольной, заявив, что "ненавидит этот спорт" и "больше никогда не выйдет на лед".

Но на одиночницах драмы у российской сборной не закончились. Немного не дотянули до золотых медалей наши танцоры – Виктория Синицина и Никита Кацалапов. На шесть с небольшим баллов они отстали от французов Габриэллы Пападакис и Гийома Сизерона, которые выдали свой лучший прокат в карьере. Однако еще более обидное серебро досталось Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову, которые соревновались среди спортивных пар. Они показали два блестящих проката, но проиграли шесть десятых балла дуэту Суй Вэньцзин – Хань Цун. Бронзу в этой же дисциплине взяли чемпионы мира и Европы Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

Провал биатлонистов

Эдуард Латыпов. Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Впрочем, самой обидной медалью однозначно стала бронза биатлонистов в мужской эстафете. Гонка для наших спортсменов развивалась почти идеально. На старте Карим Халили сумел войти в тройку лидеров, а затем и вовсе стал первым после отличной работы на стрельбище. Александр Логинов и Максим Цветков упрочили преимущество, Эдуарду Латыпову оставалось просто завершить начатое. Перед последней стрельбой 27-летний россиянин имел почти минутный задел.

Но работа в стойке уничтожила старания всей отечественной команды. Латыпов умудрился допустить пять промахов и был вынужден проехать лишние 300 метров. В конечном счете это позволило завоевать золото норвежцам, а французам – стать вторыми. Наша команда довольствовалась лишь бронзой. После финиша Латыпов был раздавлен – спортсмен упал на снег и заплакал. Старшему тренеру российских биатлонистов Юрию Каминскому в интервью журналистам только оставалось констатировать: "Видимо, рано повесил медаль на шею".

Серебро в хоккее

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Последнее золото, на которое реально рассчитывала наша сборная, разыгрывалось в хоккее в день закрытия Олимпиады. Игра российских спортсменов на этом турнире в общем и целом была не слишком выразительной. Но это тем не менее не помешало отечественной команде дойти до самого финала. Максимально нервным при этом вышел полуфинальный матч против шведов. Подопечные Алексея Жамнова прошли в решающую стадию только благодаря голу Арсения Грицюка и великолепной игре на воротах Ивана Федотова в серии буллитов.

Но в финале чуда не случилось. Сборная России забросила шайбу первой, прекрасно реализовав большинство в начале дебютного периода. Однако затем финны дважды поразили наши ворота – по голу в каждую двадцатиминутку. Как ни пытались отечественные хоккеисты отыграться, это оказалось бесполезно. Повторить успех 2018 года не удалось, а олимпийское золото ушло сборной Финляндии, к слову, первое в их истории.